Блокада, российское влияние и 'шкурные' интересы: чего ждать в 2024 году от соседей Украины. Интервью с Левченко

Страны, на территории которых идет война, всегда находятся в достаточно уязвимой позиции, ведь именно им нужно внимание и помощь. Поэтому они должны учитывать множество факторов, подстраиваться под определенные обстоятельства, но и это не гарантирует, что твои проблемы будут учитывать.

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Это в полной мере на собственном опыте сегодня ощущает Украина. Особенно в отношениях с соседями, от которых зависит достаточно многое. Но… Венгрия и Словакия блокируют сотрудничество Украины с ЕС и НАТО. Что касается Польши, то эйфория разносторонней помощи в начале вторжения со временем перешла в более прагматичное русло. Это вылилось в ограничение украинской сельхозпродукции и блокировки границы, а также очередные исторические претензии.

Как будут развиваться наши отношения с ближайшими соседями – своим мнением по этому поводу с OBOZ.UA поделился украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Если мы ссоримся, то от этого выиграет Москва

На поверхности последних споров в отношениях между Украиной и Польшей лежит исторический вопрос отношения к событиям второй мировой войны. Российское вторжение отодвинуло в дальний угол эти противоречия. Стало ясно, что только вместе можно удачно противостоять нашествию Кремля. Однако со временем шок начала войну прошел и старые проблемы снова начали истекать, дополняясь еще и новыми.

Так поляки заявили, что пока Украина не решит вопрос эксгумации останков жертв Волынской трагедии, до этого Киеву "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС". Но ведь вспоминать есть что и украинцам, но зачем, особенно при сегодняшней ситуации. Еще одна преграда на пути украинско-польских отношений – блокировка границы – которая фактически до последнего времени игнорировалась тамошними властями.

"Польша является нашим стратегическим партнером в двустороннем измерении и в рамках Люблинского треугольника, поэтому было очень досадно видеть в последнее время значительные трения в отношениях Киева и Варшавы, – говорит Александр Левченко. - Некоторые в Варшаве хотели показать уровень критической зависимости Украины от Польши. Но как некорректно предпринимать ограничительные шаги по отношению к стране, которая держит на своих плечах фронт со второй по силе армией мира, способной захватить, если не целую Польшу, то всю ее восточную и даже частично центральную часть. План сдерживания русской армии по Висле был разработан польским генштабом еще много лет до российского вторжения в Украину. По их расчетам, это привело бы к потере почти 40% территории. Так что украинский воин на своих плечах несет безопасность почти половины Польши. В Варшаве это хорошо понимают, однако хотели поведение от Украины так, будто такой опасности для них не существует, а есть только большая помощь от поляков.

Что касается блокады границы, то новый премьер страны Дональд Туск обещает разблокировку в ближайшее время. Будем надеяться, что так будет.

Следует понимать, что вопросы исторического прошлого также будут продолжать беспокоить Варшаву. Поэтому к ним следует относиться с особым вниманием, поскольку они очень политизированы в польском обществе. Со временем решение вопроса Волынской трагедии более чем возможно. Надо спокойно проработать это направление вместе с поляками. Украина уже некоторое время занимается этим вопросом. Да, есть еще что делать, но все же в этом случае, на мой взгляд, больших проблем не будет. Мы вместе сможем найти выход, который всех устроит.

Не исключаю, что Киеву нужно также сформировать встречные исторические оценки от польского господства в Украине в 16-18 веках и нанесенных травм украинскому народу. Они абсолютно сопоставимы с Волынской разницей, а скорее гораздо больше. Раз Варшава так настаивает на исторических уроках, то Украине следует выдвинуть вопрос оценки Вечного мира между Варшавой и Москвой в 1686 г., когда была разделена оккупация нашего государства по Днепру между Польшей и Московией, а также Рижского мирного договора 1921 года, который привел второй раз к раздела Украины между Польшей и большевистской Россией" – отметил Александр Левченко.

Смена власти ухудшила отношения

Среди всех соседей Украины отношения со Словакией обременены историческими или культурными вопросами едва ли не меньше. С момента полномасштабного вторжения России в Украину Словакия была одним из главных партнеров по вопросам военной помощи – поставляла тяжелую технику, истребители МиГ и системы ПВО. Через ее территорию шла военная помощь. Однако по итогам прошедших в Словакии осенью прошлого года досрочных парламентских выборов правительство страны возглавил лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, известный своей антиукраинской и пророссийской риторикой.

Новый премьер-министр Словакии уже во время предвыборной кампании обещал полностью блокировать поставки военной помощи Украине и санкции против России и пока придерживается этого прокремлевского курса.

"Что касается нового словацкого правительства, то да, у Роберта Фицо есть определенные пророссийские взгляды и заявляет, что предпочитает переговоры о войне в Украине, – говорит Александр Левченко. – Но нужно не думать, какой Фицо плохой, что он заявлял об Украине, а планировать, как с ним работать. Ведь Словакия сегодня очень важна для нас страна. Надо срочно приглашать Фицо посетить Киев, Харьков или Одессу, где он реально мог бы оценить потенциал и способности ВСУ, ведь словацкий премьер считает, что при любом уровне помощи Украине она не преодолеет российскую армию. Следует напомнить о Второй мировой войне, когда Второй Украинский фронт на 60% укомплектован из этнических украинцев крушил нацистские подразделения на территории Словакии. С тех пор украинская мощь никуда не исчезла".

У Орбана ненависть ко всему украинскому

Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, что дает ей право вето на вступление в эти организации Украины, которая к ним стремится. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже достаточно длительное время будто бы под копирку повторяет российские пропагандистские нарративы относительно полномасштабного вторжения России, отказывается от помощи Украине, демонстративно поддерживает теплые отношения с Кремлем, под разными предлогами выступает против помощи ЕС и вступления Украины в НАТО.

Понятно, что задача Венгрии – тянуть время и тормозить выделение помощи для Украины. В Брюсселе это уже чувствуют, а потому работают над решением проблемы. На последнем саммите ЕС это отчасти удалось. Если же это полноценно не произойдет в ближайшее время, то у Кремля не будет проблем с поиском союзников внутри ЕС или НАТО, чтобы заблокировать то или иное важное для Украины решение.

"Истинная причина антиукраинской политики Будапешта – не защита интересов венгерской общины в Украине, а цинические попытки воспользоваться ситуацией на противостоянии РФ и Запада и банально заработать деньги. Орбан стремится поднять свою значимость и отрабатывает кремлевскую повестку по дестабилизации внутри Евросоюза, – говорит Александр Левченко. – Подобно тому, как Украина действовала, чтобы выполнить то, о чем годами просит Будапешт, Орбан, похоже, придумывает что-то другое, чтобы все равно заблокировать вступление Украины. Это свидетельствует о том, что беспокойство по поводу языка и притеснения нацменьшинств все время было фикцией. Речь идет не о языковых правах, а о ненависти к Украине и желании "отработать" для Путина.

И все же с Венгрией Украине целесообразно начать широкий диалог относительно того, что конкретно так не устраивает Будапешт. Откуда. Аргументация Орбана о якобы угнетении венгерского национального меньшинства уже нельзя воспринимать, поскольку новый закон о национальных меньшинствах в Украине предоставляет этническим венграм такие права, которых нет в венгерском законодательстве. В ходе переговоров на высоком уровне целесообразно определить точки соприкосновения для существенного улучшения украино-венгерского сотрудничества. Надо обязательно настаивать на приезде в Киев венгерского премьера и членов правительства, чтобы они своими глазами увидели результаты российской агрессии. Только тогда возможно Орбан может наконец-то понять масштабы российских преступлений в Украине и необходимость ответственности Кремля перед международным правосудием по совершенным преступлениям", – отметил Александр Левченко.