Блинкен заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают независимость Тайваня – МИД КНР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай провел переговоры с председателем страны Си Цзиньпином. Во время встречи американский политик заверил Пекин, что Вашингтон, как и раньше, не поддерживает независимость Тайваня.

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В свою очередь Си отметил, что миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения, и от того, смогут ли две страны найти правильный путь для отношений, зависит будущее человечества. Об этом сообщает китайское государственное медиа CGTN и представитель Министерства иностранных дел Китая.

По словам заместителя министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин, в ходе официального визита Блинкен заявил, что США поддерживают обязательства, взятые на себя президентом Джо Байденом. По ее словам, речь идет о том, что Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, а их альянсы не направлены против Китая. Также в МИД Китая заявили, что, по словам Блинкена, США не поддерживают независимость Тайваня и не стремятся к конфликту с Китаем.

В то же время председатель КНР Си заявил, что следует ценить общие интересы двух стран, а их соответствующие успехи представляют собой возможность, а не угрозу друг для друга. Также он сказал, что США и КНР должны действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир, и должным образом управлять китайско-американскими отношениями.

"Китай и США могут способствовать глобальному миру и развитию, и помочь сделать мир, который меняется, более стабильным, определенным и конструктивным", – добавил Си Цзиньпин.

Также глава КНР заверил, что надеется на прочные и устойчивые китайско-американские отношения, и считает, что страны смогут преодолеть различные трудности и найти правильный путь для отношений на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассчитывает, что в ближайшее время проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам американского лидера, во время переговоров речь может пойти о разногласиях между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды".

Более того, официальный Пекин призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и начать мирные переговоры. В Китае считают, что ни Киев, ни Москва "не закрыли дверь для переговоров".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сказал, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявление через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду Тайваня.

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