Байден заявил, что хотел бы встретиться с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассчитывает, что в ближайшее время проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам американского лидера, во время переговоров речь может пойти о разногласиях между Вашингтоном и Пекином.

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Также Байден подчеркнул, что будет пытаться найти общий язык с Си. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Примечательно, что заявление Байдена о вероятной встрече с Си прозвучало накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Также глава Белого дома спрогнозировал, что встреча с китайским лидером может произойти в течение ближайших месяцев.

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев я снова встречусь с Си и поговорю о законных разногласиях, которые у нас есть, а также о том, как мы можем найти общий язык", – сказал Байден.

По информации официального представителя министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, госсекретаря США Блинкен посетит Китай 18-19 июня. Подробностей визита американского политика он раскрывать не стал

"В соответствии с договоренностью между Китаем и США госсекретарь Блинкен посетит Китай с 18 по 19 июня. Обе стороны обсуждают подготовку визита. Мы будем предоставлять своевременные обновления", – сказал Ван Вэньбинь.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Китай. Там он будет в частности говорить о развязанной РФ войне в Украине.

Ранее Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды".

Как сообщао OBOZREVATEL, официальный Пекин призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и начать мирные переговоры. В Китае считают, что ни Киев, ни Москва "не закрыли дверь для переговоров".

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