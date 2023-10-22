'Безумный от Безуглой': украинцев разозлил опрос от нардепки о желании смерти депутатам

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook запустила крайне странный опрос. Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки почемуто озаботилась вопросом, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады.

Опрос появился на странице Безуглой в ночь на 22 октября. Через 14 часов после публикации проголосовавших распределились с определенным преимуществом положительных ответов, в то же время сотни украинцев поинтересовались психическим здоровьем автора этого "исследования" и посоветовали ей обратиться к профильным медицинским специалистам.

В 23:37 21 октября на странице нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в Facebook появился странный опрос. Она поинтересовалась у своей аудитории, желают ли люди смерти депутатам Верховной Рады.

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Спустя 15 часов после запуска участие в "голосовании" приняли 1286 пользователей этой соцсети. И по состоянию на 14:30 утвердительно ответили на поставленный вопрос 703 участника опроса (54% ото всех принявших в нем участие). Не таких "кровожадных" набралось 583 (46%).

При этом свои комментарии под упомянутым сообщением оставили почти 500 человек. И большинство из них заинтересовались психическим здоровьем замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и принялись советовать ей проконсультироваться у профильных специалистов по медицине.

"Вам нужно срочно сменить фамилию с Безугла на Безумная. Разве человек в уме будет задавать такой вопрос?", "Желает ли Марьяна Безугла больше мозгов?", "Автору этого поста срочно нужен психиатр", "Совсем дама с головой не дружит! В ВР только со справкой от нарколога и психотерапевта!", "Госпожа Марьяна, обратитесь к психиатру", "Наркотики, алкоголь, травмы головы?", "Вам лично не просто желаю, а настоятельно советую обратиться к психиатру", – пишут украинцы в комментариях.

Народному депутату также советуют "заняться чем-то полезным или сложить мандат", или и вовсе "идти торговать рыбой на базаре", а также отмечают, что нардепам, очевидно, нечем заняться, если они публикуют подобный "трэш".

Также пользователи обратили внимание на то, что в опросе при желании можно увидеть, кто и как проголосовал.

"Еще и голосование не анонимное. Вы там в натуре все наркоманы?" – поинтересовался один из комментаторов.

"Кажется, что кто-то уже задумался над удалением поста, так г*вном ее еще никто не окроплял", – отметил другой комментатор, пораженный количеством и содержанием большинства комментариев.

"Безумный опрос от Безуглой", – лаконично резюмировал один из корреспондентов.

Сама Безуглая на комментарии отвечала мало. В одном из ответов подписчику, поинтересовашемуся причинами размещения такого опроса она отметила: "Будут три вопроса, потом прокомментирую концепт. Но и сейчас сами можете увидеть".

Народная депутат Безуглая уже не раз попадала в скандалы – и не только из-за своих сообщений или поступков, но и из-за собственной законодательной деятельности. Так, как сообщали СМИ, она была одним из авторов скандального законопроекта №7351, суть которого сводилась к предоставлению права командирам убивать военнослужащих за неисполнение приказов без доказанных обстоятельств. Он появился весной 2022 года. Украинские СМИ такое "предложение" оценили как попытку восстановить в Украине смертную казнь. Законопроект в конце концов был отозван.

Также весной 2022 года журналист Юрий Бутусов подверг резкой критике Безуглую, заявив, что нардеп откровенно вмешивается в работу СБУ, требуя "перезапуска" ведомства. А уже через месяц он назвал "некомпетентностью" вмешательство Безуглой в работу украинских военных по обороне Северодонецка на Луганщине. По словам Бутусова, она участвует непосредственно в постановке боевых задач командирам подразделений.

Кроме того, нардеп отличилась противостоянием с рядом известных волонтеров и добровольцев: она даже призывала СБУ исследовать их деятельность.