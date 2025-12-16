Безуглая с Тарутой устроили потасовку в Раде: чем все закончилось. Видео
Во вторник, 16 декабря во время пленарного заседания парламента народный депутат Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной Рады, требуя увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Во время попыток снять плакаты между ней и другими парламентариями, в частности Сергеем Тарутой, произошла потасовка.
Конфликт народных избранников заметен на трансляции пленарного заседания Верховной Рады Украины. Также известно, что в сессионный зал народный депутат Безуглая пыталась пройти с сигнальной бело-красной лентой. Поэтому работники Управления государственной охраны пытались не допустить ее в помещение. В конце концов депутат отдала ленту и смогла зайти в зал заседаний.
После этого она заклеила трибуну красным скотчем и разместила плакаты с надписями "Сырский на увольнение", "Сроки службы и/или ротации", "Ложь на фронте убивает", "Военная реформа!". Когда в зале собрались народные депутаты, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к Безуглой с требованием разблокировать трибуну.
Спикер призвал убрать плакаты и привести трибуну в надлежащее состояние для начала работы парламента. Сразу после этого депутаты фракции "Батькивщина" начали снимать плакаты и скотч. Среди тех, кто пытался разблокировать трибуну был нардеп Сергей Тарута. Между ним и Марьяной Безуглой возникла потасовка.
Как сообщал OBOZ.UA, лидер группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя рассказал о частной переписке с народным депутатом Марьяной Безуглой, заявив, что имеет около десятка сообщений от нее с противоположными оценками его творчества. По словам музыканта, именно эти сообщения его насторожили, учитывая дальнейшие публичные заявления нардепа.
