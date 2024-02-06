Безуглую исключили из партии 'Слуга народа': на очереди исключение из фракции

Народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую исключили из партии. Соответствующее решение приняла глава "СН" Елена Шуляк 6 февраля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Безуглая. "Глава партии Елена Шуляк утвердила мое заявление на выход из партии Слуга Народа", – написала она. Теперь политик должны исключить из фракции этой политической силы.

"Со своей стороны буду и дальше прилагать усилия, чтобы правды и сознательного становилось больше. Президента поддерживаю", – обозначила депутат свои планы на будущее.

Отметим, что ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал, что Безуглую должны исключить из фракции "СН" в Верховной Раде.

"В Раду поступило заявление Марьяны Безуглой о выходе из фракции Слуга народа, и сегодня это наконец-то должно быть объявлено", – написал 6 февраля Гончаренко.

Информацию подтвердил и народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Не поверите, но постановление №10391 об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по обороне…. Выносят на сегодняшний день на голосование…правда аж 27-м пунктом повестки дня. Но поможем ускорить", – отмечал он.

В тот же день сама Безуглая намекнула, что ее, мол, не отпускают из фракции. С просьбой зачитать ее заявление, нардеп, по ее словам, обратилась к главе фракции Давиду Арахамии и спикеру ВРУ Руслану Стефанчуку.

"Обратилась к Арахамии и руководству Верховной Рады Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции "Слуга Народа", не "потеряли" нигде. Отпустите", – написала Безуглая.

Тем временем глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии журналистам "Интерфакс-Украина" заявила, что Безуглая уже не является членом этой политсилы.

"Ее исключили уже давно", – отметила Шуляк.

Напомним, о намерении выйти из "Слуги народа" – как из фракции, так и из партии – Безуглая заявила еще 11 января. По словам нардепа, ей также "не нужна" должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Тогда Безуглая заверила, что продолжит поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского, но "не хочет иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину" и выдала ряд обвинений в адрес коллег.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Соответствующее решение было принято в самом комитете.