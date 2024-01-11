Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии 'Слуга народа'

Народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что она написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа". Она также заявила, что ей не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Об этом Безугла сообщила на своей странице в Facebook в ночь на четверг, 11 января. Она заверила, что продолжит поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского, но "не хочет иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину".

Политик отметила, что она остается мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами.

Безуглая также озвучила ряд обвинений в адрес своих коллег. Они, по ее словам:

– требуют, чтобы она молчала, что Комитет нацбезопасности "бездельничает";

– не хотят принимать факт о том, как их воспринимает общество;

– требуют относиться с "пониманием" к "измене Завитневича, председателя комитета";

– закрывают глаза на проблемы советщины и убийства наших граждан генералитетом, коррупцию в секторе и продолжают работать с ОПЗЖ и т.д.

– требуете от нее молчать "не только снаружи, но и внутри".

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с любой чем-либо до этого, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Безразличие, инертность комитета нацбезопасности преступна! Я буду биться за все это всеми методами. Не буду медлить. Снимаю с себя обязательство молчать", – написала Безуглая.

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