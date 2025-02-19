Литва предоставила новый пакет военной помощи Украине: подробности

Литва продолжает активно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Министерство обороны Литвы сообщило, что Украина уже получила новую партию военной помощи, включающую грузовики, тепловизионные прицелы и другое необходимое оборудование для армии.

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Общая стоимость этого пакета составляет 80 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Этот пакет стал частью более широкой программы поддержки, о которой говорилось во время последней встречи в формате "Рамштайн".

"Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму 100 млн евро отвечает самым неотложным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке Украины. По оценкам, с нынешней поддержкой Украины военная помощь Литвы достигнет 1 млрд евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва также планирует и дальше обеспечивать Украину необходимым оружием и военной техникой, особенно в сферах противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотных технологий и средств борьбы с вражескими дронами. Кроме того, страна будет инвестировать в развитие украинской оборонной промышленности, финансируя производство оружия в Украине.

При этом в Минобороны подчеркнули участие Литвы в коалиции по противоминной деятельности, которую она возглавляет вместе с Исландией, а также в ряде других международных инициатив. Военная помощь будет поступать как напрямую, так и через международные фонды, а также предусматривает дальнейшее обучение украинских военных и реабилитацию раненых.

В целом с начала полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь более чем на 769 миллионов евро, а общая поддержка, включая финансовую и гуманитарную помощь, превысила 1,5 миллиарда евро.

Напомним, Литва передала Украине грузовики и запасные части для бронетранспортеров. Груз, предназначенный для украинских военных, прибыл на этой неделе. С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 миллионов евро. А совокупная сумма помощи Литвы Украине превысила полтора миллиарда евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО выделять 0,25% от ВВП в помощь Украине. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно увеличить помощь Украине до более чем 40 миллиардов евро ежегодно, ведь это было согласовано на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва передает Украине 4500 беспилотников общей стоимостью 5 миллионов евро. Для этого стране пришлось решать проблему бюрократических процедур по застрявшим на складах дронам.

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