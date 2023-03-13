''Безопасность Европы неотделима от безопасности Украины'': Дмитрий Кулеба выступил на саммите в Оксфорде. Фото

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 марта, выступил на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины". Он заявил, что безопасность всей Европы неотделима от безопасности Украины, а вступление нашего государства в НАТО и ЕС отвечает стратегическим интересам Запада.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД. Кулеба отметил, что неопределенность членства Украины в ЕС и НАТО была одной из самых серьезных стратегических ошибок.

"Западные политики оправдывали свою нерешительность, представляя ее как осторожную политику, направленную на успокоение страхов России. Зато это была не стратегия, а отсутствие стратегии. Трудно сказать, что именно привело к ошибочной политике. Плохое понимание Украины, нежелание оценивать ее по собственным добродетелям или видеть как самодостаточного партнера, а не фактор в политике в отношении России. Нехватка украинских студий на Западе, нехватка сильных украинских голосов в мире или нехватка более широкого стратегического видения в ЕС и НАТО. Но правда заключается в том, что нас держали на расстоянии дружеского рукопожатия", – объяснил он.

Министр добавил, что Россия, в отличие от Запада, всегда имела долгосрочную стратегию по Украине. Именно поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин убежден, что он может расширить границы России западнее за счет Украины с несущественными последствиями для себя или вообще без них.

Однако из-за масштабного сопротивления Украины геноцидной агрессии России все окончательно убедились: Украина является неотъемлемой частью Европы и Запада.

По словам Кулебы, только победа Украины спасет мир от возвращения в самые темные времена имперских войн и сфер влияния. Поэтому безопасность Украины и Европы в целом неделима.

Он отметил, что, если бы Украина упала через несколько дней после вторжения, как некоторые предсказывали, международная позиция, репутация и влияние НАТО и ЕС упали бы до самого низкого уровня в истории. В то же время, безопасность и благополучие миллионов семей в Европе и в целом на Западе оказались бы прямой угрозой.

"Ошибочно думать, что обнаглевшая Россия не искала бы новых жертв. Молдова, страны Балкан, Центральной Европы и Балтии. Путин не собирался останавливаться на Украине. Следовательно, понятно, насколько фундаментально связана безопасность Украины с безопасностью всей Европы", – подчеркнул глава государства. МИД.

Украина борется за преуспевающий, мирный, свободный и демократический мир для всех. Поэтому военная поддержка, которая была немыслима чуть больше года назад, теперь стала реальностью. Сейчас важно, чтобы все объявленные пакеты поддержки были как можно быстрее доставлены, чтобы Украина получила решающее преимущество. Не может быть никаких табу о предоставлении оружия. Украина должна получить все, включая боевую авиацию.

Кулеба также подчеркнул, что только полная интеграция Украины в европейские и евроатлантические институты станут гарантией долгосрочного мира и стабильности.

"Вместо этого дальнейшая неопределенность была бы очень опрометчивой. Половинчатые решения, такие как содержание Украины на периферии или в зале ожидания, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, что не в интересах Европы. Не надо оглядываться на то, что скажут в Москве. С Путиным все кончено. Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все содеянное. Мы обязательно получим его при прочной и своевременной поддержке партнеров", – резюмировал министр.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак считает, что украинское государство в будущем станет членом Североатлантического альянса, но над сближением Киева с НАТО союзники должны работать уже сейчас. В частности, сейчас Киев нужно обеспечить вооружением.

Союзники НАТО также поддерживают будущее членство Украины в Альянсе. Однако сейчас его главные усилия сосредоточены на поддержке Киева в борьбе с российским агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Украина после своей победы станет членом НАТО. По его словам, победа – единственный путь Киева к более тесному евроатлантическому сотрудничеству.

Столтенберг также объяснил, почему Запад затягивает поставки Украине истребителей. Сначала нужно передать Киеву уже обещанные танки и системы ПВО, а на поставку боевых самолетов нужно гораздо больше времени, отметил генсек НАТО.