Без дипломатических намеков: Макрон хочет убедить Трампа сохранить поддержку Украины и давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 21 сентября, должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. В ходе беседы французский лидер планирует откровенно обсудить войну России против Украины и призвать американского президента продолжать поддерживать Киев и усиливать давление на Москву.

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Об этом сообщил канал BFMTV со ссылкой на окружение Макрона. Там отметили, что встреча станет возможностью "откровенно поговорить" с Трампом и попытаться "направить его к правильным решениям", в частности в отношении Украины.

По данным источника, переговоры запланированы на 17:35 по местному времени в Нью-Йорке.

Откровенный разговор

В окружении Макрона заявили, что президент Франции хочет "обсудить всё откровенно" с американским коллегой. По словам его представителей, это должно стать возможностью задать тон перед началом насыщенной недели Генеральной Ассамблеи ООН.

"Как и во все критические моменты, это станет возможностью подтолкнуть президента Трампа к правильным решениям, в частности в отношении Украины, продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию", — заявили в окружении французского президента.

Встреча Макрона и Трампа запланирована на 17:35 по местному времени, или 23:35 по парижскому. Она состоится накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Порядок встреч

Макрон прибудет в Нью-Йорк из Сен-Пьера и Микелона – французской территории в северной части Атлантического океана. Накануне там он встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

По прибытии в Нью-Йорк французский президент должен провести ряд встреч, посвященных международным кризисам. Среди них — переговоры с Владимиром Зеленским.

В Елисейском дворце также ведётся работа над организацией встреч Макрона с лидерами стран Ближнего Востока. Среди возможных собеседников французского президента называют президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Во вторник Макрон должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН. По данным Елисейского дворца, он планирует говорить об "эффективном мультилатерализме", основанном на коалициях государств и других участников, способных достигать конкретных результатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о личной встрече в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, Украина и США заранее работали над подготовкой встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Стороны также обсуждали содержание предстоящих переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в Нью-Йорке начнутся ежегодные общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В течение нескольких дней главы государств и правительств будут выступать с заявлениями по главным международным проблемам.