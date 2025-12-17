Бессмертный объяснил, почему Россия требует от Украины проведения выборов и изменений в Конституцию

Россия продолжает требовать от Украины проведения выборов и внесения изменений в Конституцию. И ключевая цель, которую при этом преследует агрессор, заключается в делегитимизации и украинской власти, и всего государства.

В этом убежден украинский дипломат Роман Бессмертный, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Эспрессо". Бессмертный призвал украинскую власть к максимальной осторожности в вопросе выборов и отметил недопустимость изменений основного закона при текущих обстоятельствах.

Что задумали в Москве

Постоянные упреки Кремля о необходимости проведения выборов в Украине, а также заявления агрессора о необходимости изменений Конституции Украины имеют четкую цель и укладываются в общий замысел врага по уничтожению нашего государства.

"Почему Москва сейчас добивается от Украины проведения выборов, внесения изменений в Конституцию и референдума? Россия добивается делегитимизации украинской власти, а это будет означать и делегитимизацию украинского государства и развал конституционного порядка. Это понятно было с самого начала и я об этом говорил неоднократно. Сейчас президент, парламент и вся власть в Украине действуют в рамках Конституции и законов Украины. Проведение выборов может поднимать вопрос делегитимизации и нелегитимности власти в Украине", – считает Бессмертный.

Именно поэтому украинской власти следует сохранять максимальную осторожность в вопросе выборов и не допустить изменений основного закона в текущих условиях.

"Потому что, скажем, проведение выборов на временно оккупированных территорий вызовет вопросы, организация и проведение выборов для граждан Украины, которые находятся за рубежом, тоже вызовет вопросы. Я уже не говорю о внутренне перемещенных лицах и т.д. Все это потребует специальных решений. Неучастие такого количества избирателей в избирательном процессе может трактоваться как нелегитимность выборов. Поэтому в этом вопросе нужно быть максимально осторожными", – призвал дипломат.

