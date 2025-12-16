'Это замкнутый круг': Огрызко объяснил, что не так с идеей провести выборы во время войны и заявлениями о гарантиях безопасности

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стремится склонить Украину к непростым политическим и территориальным компромиссам ради скорейшего достижения мирных договоренностей. Однако это все похоже на настоящее давление со стороны Вашингтона и для ряда требований, таких как проведение выборов, прежде всего нужно создать надлежащие условия.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он подчеркнул, что Киев пока не имеет физических возможностей это организовать.

"Это давление. Здесь, на мой взгляд, все совершенно очевидно. Все эти "до завтра", "до послезавтра", все эти сроки – классическое психологическое давление. Но сейчас, мне кажется, мы ведем достаточно адекватную линию. Вы хотите выборов? Нет проблем. Мы тоже хотим выборов, мы демократическая страна. Но как провести выборы и как в них будут участвовать военнослужащие, которые находятся на фронте? Каким образом они должны голосовать? Дронами отправлять бюллетени в территориальные избирательные комиссии? Это же маразм. А как провести выборы для тех, кто вынужден был бежать от российской агрессии и сейчас находится в Европе?" – отметил эксперт.

Украине сейчас сложно проводить выборы

Он добавил, что Украина не имеет возможности это организовать. Также посол пояснил, что выборы являются чрезвычайно сложным процессом, "даже когда на участке голосуют три-четыре тысячи человек. А если там будет триста тысяч? А если миллионы?".

"Это замкнутый круг. И власть сейчас правильно говорит: хотите выборы – давайте безопасность. А что такое безопасность? Это прекращение огня. Это означает, что нам нужно минимум полгода для подготовки выборов. Только тогда можно серьезно говорить о выборах", – заявил Огрызко.

По его словам, выборы через тридцать дней после прекращения огня – это фикция. Поэтому сейчас, по мнению экс-министра МИД, Украина должна перевести всю эту дискуссию из абстрактных лозунгов в конкретику.

Уступки без гарантий – сценарий, который Украина больше не примет

Что касается обещанных гарантий безопасности, где американская формула выглядит так: вы сначала соглашаетесь на уступки, которые мы предлагаем, а уже потом мы будем рассматривать гарантии безопасности, то "это хорошая история, но точно не для нас".

"Мы уже когда-то соглашались на подобные вещи. Под давлением американцев, когда речь шла о лишении Украины ядерного оружия. Мы не добровольно от него отказались. Это надо четко и ясно осознать. Нас заставили. И теперь мы имеем последствия. Этот горький опыт стоит нам миллионов пострадавших, тысяч и тысяч погибших. Поэтому опыт принуждения у нас есть", – пояснил эксперт.

Он убежден, что Украина больше не имеет права повторять такие вещи.

"Что такое безопасность? Это когда США проводят через Конгресс, закон, в котором четко прописано: в случае повторной атаки России Вооруженные силы США вступают в войну. Точка. Вот тогда можно о чем-то говорить. А все остальное – это разговоры о разговорах", – резюмировал Огрызко.

Напомним, накануне Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в Украине необходимо провести выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Как писал OBOZ.UA, впоследствии Владимир Зеленский заявил, что не держится за президентское кресло и готов к проведению выборов. По его словам, нужно быть готовым к любому развитию событий, связанных с этим вопросом и добавил, что народные депутаты работают над вариантами организации выборов во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!