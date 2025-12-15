Сколько украинцев хотят проведения выборов даже до завершения боевых действий: результаты опроса

Большинство украинцев выступают против проведения выборов до завершения войны. Такая позиция сохраняется, даже несмотря на дискуссии вокруг демократических процедур в условиях военного положения.

Поддержка идеи голосования до прекращения боевых действий остается минимальной и не имеет общественного консенсуса. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса КМИС.

В частности, только 9% украинцев считают, что выборы следует проводить еще до прекращения огня, что даже меньше, чем в сентябре, когда такой позиции придерживались 11% респондентов.

В то же время в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности проведение выборов поддерживают 25% опрошенных – этот показатель демонстрирует медленный рост по сравнению с сентябрем, когда он составлял 22%.

Вместе с этим доминирует позиция, что выборы возможны только после окончательного завершения войны и подписания мирного соглашения. Такого мнения придерживаются 57% украинцев, хотя в сентябре этот показатель был выше – 63%, что свидетельствует о незначительных, но заметных изменениях в общественных настроениях.

Опрос также показал уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Ему доверяют 61% граждан, не доверяют – 32%, а баланс доверия-недоверия составляет +29%. По сравнению с началом октября общая картина почти не изменилась, однако в динамике показатели существенно колеблются.

Так, среди респондентов, опрошенных в конце ноября, Зеленскому доверяли 49%, тогда как в декабре этот показатель вырос до 63%, а в период 8–13 декабря – до 65%.

Опрос проводился КМИС в формате телефонных интервью (CATI) с 26 ноября по 13 декабря 2025 года на всей подконтрольной Украине территории. Было опрошено 547 взрослых респондентов по случайной выборке мобильных номеров с последующим статистическим взвешиванием. Статистическая погрешность для показателей близких к 50% не превышает 5,6%.

Зеленский отметил, что "не цепляется за кресло" и поддерживает проведение выборов в Украине при условии, если они состоятся легитимно и безопасно. Он отметил, что реагирует на заявления партнеров, в частности США, которые подчеркивают важность завершения войны и избежания каких-либо сомнений в демократических процессах.

Впоследствии глава государства уточнил свою позицию относительно выборов в Украине. Он признал, что получал сигналы о необходимости провести избирательный процесс от президента США, но не исключает, что это могло быть требование Москвы.

Как бы там ни было, а Украине, по мнению президента, следует готовиться к любому развитию событий. Поэтому украинские депутаты работают над вариантами организации избирательного процесса во время военного положения, а сам Зеленский обращается к США с просьбой помочь обеспечить безопасность проведения выборов в условиях постоянных обстрелов и атак со стороны РФ.

