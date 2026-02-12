Министр финансов США Скотт Бессент допустил вероятность отмены американских санкций против российской нефти. По его словам, это может произойти в том случае, если удастся достичь мирного соглашения о завершении российско-украинской войны.

При этом Бессент подчеркнул, что отмена санкций приведет к понижению цен на нефть. Об этом министр финансов США заявил в эфире телеканала Fox News.

Санкции против российской нефти

Бессент подтвердил, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с российской нефти после окончания войны в Украине. По его словам, снизить цены на нефть поможет не только мирное соглашение между Киевом и Москвой, но также стабилизация ситуации в Венесуэле и нормализация положения вокруг Ирана.

"Благодаря мирным соглашениям, я думаю, мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также по России и Украине будут решены, это приведет к тому, что огромное количество нефти будет выведено из-под санкций Министерства финансов и сможет поступить на рынок", – заявил Бессент.

Что предшествовало

Стоит отметить, что заявление министра финансов США прозвучало после серии упреков из Кремля в адрес Вашингтона. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жаловался на новые санкции против России и вторичные пошлины на импортеров российской нефти. Он также заявил, что политика США в отношении России при президенте Дональде Трампе "движется в неправильном направлении".

Кроме того, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что понимания, достигнутые на Аляске в августе 2025 года, могли бы привести к "прорыву", но прогресс зависит от "конструктивности" сторон. Песков также выступал с резкой критикой санкционной политики США в других регионах (например, в отношении Кубы), называя действия Вашингтона "тактикой удушения". Это использовалось как фон для демонстрации того, что США якобы не стремятся к глобальной стабильности.

Напомним, в России, чья экономика зависит в основном от экспорта энергоресурсов, второй месяц подряд фиксируют спад добычи нефти. Это связано с трудностями по сбыту сырья на внешних рынках, которые возникли из-за все более жестких санкций США.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз (ЕС) впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран (Грузии и Индонезии), чтобы перекрыть пути экспорта российской нефти. 20-й пакет санкций также предусматривает жесткие ограничения на импорт металлов, финансовые операции и борьбу с обходом санкций через другие государства.

