Вокруг России стягивается петля: добыча нефти падает второй месяц подряд

В России, чья экономика зависит преимущественно от экспорта энергоресурсов, второй месяц подряд фиксируют спад добычи нефти. Это связано с трудностями по сбыту сырья на внешних рынках, которые возникли из-за ужесточения санкций США.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией в отрасли. По их оценкам, в январе среднесуточная добыча нефти в РФ составила около 9,28 млн баррелей (без учета газового конденсата). Это на 46 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в декабре, и примерно на 300 тыс. баррелей ниже квоты, согласованной для России в рамках соглашения ОПЕК+.

Оценивать реальные масштабы падения становится все сложнее: российские власти засекретили данные по добыче, экспорту и работе нефтеперерабатывающих заводов. Впрочем, косвенные индикаторы свидетельствуют о проблемах со сбытом. В частности, растут объемы российской нефти, которая месяцами хранится на танкерах в море, ожидая покупателей.

Ситуация обострилась после решений Белого дома усилить давление на торговых партнеров Москвы. В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от дополнительной 25-процентной пошлины для Индии в обмен на прекращение закупок российской нефти. После этого Нью-Дели сократил импорт, а часть подсанкционных танкеров изменила курс в сторону Китая. В то же время непонятно, готов ли китайский рынок поглотить дополнительные объемы российского сырья.

По состоянию на начало февраля запасы российской нефти, накопленные на морских танкерах, достигли 143 млн баррелей. Это почти вдвое больше, чем год назад, и примерно на четверть превышает уровень конца ноября.

Сокращение добычи создает серьезные риски для бюджета РФ. В 2025 году нефтегазовый сектор обеспечил около 23% государственных доходов, однако уже в январе поступления от продажи нефти упали до минимального уровня за пять лет. Причинами стали падение мировых цен, рост скидок для покупателей и укрепление рубля.

Помимо финансовых потерь, Россия рискует постепенно терять свою долю на глобальном нефтяном рынке. Союзники по ОПЕК+ договорились удерживать добычу на стабильном уровне в первом квартале 2026 года, но дальнейшая стратегия после марта пока не определена.

В то же время вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе заявил, что в ОПЕК+ ожидают роста мирового спроса на нефть уже с марта-апреля. Его слова звучат показательно на фоне того, что сама Россия недавно призвала партнеров по альянсу воздержаться от резкого наращивания добычи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские услуги в рамках последнего пакета санкций. Полный запрет значительно усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит выполнение санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!