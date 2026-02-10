Обходные пути для кремлевской нефти закрываются: ЕС впервые готовит санкции против портов третьих стран

Европейский Союз (ЕС) впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран (Грузии и Индонезии), чтобы перекрыть пути экспорта российской нефти. 20-й пакет санкций также предусматривает жесткие ограничения на импорт металлов, финансовые операции и борьбу с обходом санкций через другие государства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа, представленного странам-членам ЕС. Брюссель предложил распространить ограничения не только на российские компании и банки, но и на порты третьих стран, которые вовлечены в обработку российской нефти.

Речь идет о порте Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Согласно документу, порты Кулеви и Каримун планируют внести в санкционный перечень. В случае принятия решения европейским компаниям и частным лицам будет полностью запрещено осуществлять любые операции с этими портами. Это будет касаться финансовых расчетов, логистических услуг, страхования, технического обслуживания и других форм сотрудничества.

Новый санкционный пакет был совместно подготовлен дипломатической службой ЕС, Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией и представлен государствам-членам в понедельник. Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что этот пакет означает принципиальный сдвиг в подходе к ограничениям против российской нефти. Вместо действующего механизма ценового потолка стран "Большой семерки" ЕС предлагает перейти к полному запрету морских услуг для транспортировки российской сырой нефти.

Кроме санкций против портов, 20-й пакет предусматривает расширение перечня запрещенных к импорту товаров из России. Евросоюз предлагает заблокировать поставки никелевых слитков, железных руд и концентратов, нерафинированной и обработанной меди, а также различного металлолома, включая алюминий.

Также под запрет могут попасть импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий. Цель этих шагов – сократить доходы России от экспорта сырья и ограничить доступ к европейскому рынку для ключевых отраслей российской промышленности.

Впервые в рамках санкций ЕС планирует применить специальный инструмент противодействия обхода ограничений в отношении третьей страны. В частности, предлагается запретить экспорт металлорежущих станков и коммуникационного оборудования (модемов, маршрутизаторов и другой техники для передачи голоса, изображений и данных) в Кыргызстан, который, по оценке Брюсселя, используется как транзитное звено для поставки товаров в Россию.

Отдельный блок 20-го пакета касается финансовых учреждений. ЕС предлагает наложить санкции на два киргизских банка – "Керемет" и ОАО "Столичный банк Центральной Азии", которые, по данным Евросоюза, предоставляют услуги по криптоактивам для России. Также под ограничения могут попасть банки в Лаосе и Таджикистане. В случае принятия решения этим учреждениям будет запрещено осуществлять любые операции с физическими и юридическими лицами из ЕС.

Европейская служба внешних действий также предложила расширить санкционный список за счет 30 физических лиц и 64 компаний. Среди них – "Башнефть", дочерняя компания нефтяного гиганта "Роснефть", а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Туапсинский и Сызранский НПЗ, которые контролируются "Роснефтью".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России, чья экономика зависит в основном от экспорта энергоресурсов, второй месяц подряд фиксируют спад добычи нефти. Это связано с трудностями по сбыту сырья на внешних рынках, которые возникли из-за все более жестких санкций США.

