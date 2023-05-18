Орбан выдал, что природа войны в Украине для него 'непонятна' и поддержал сразу все 'мирные планы'

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими антиукраинскими высказываниями, заявил, что ему якобы до сих непонятна "истинная природа" полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине. В то ж время политик, которого называют другом российского диктатора Путина, поддержал сразу все "мирные планы" относительно окончания войны.

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Слова Орбана процитировал в Twitter спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в четверг, 18 мая. Премьер-министр страны так и не разобрался в настоящих причинах нападения государства-агрессора РФ на Украину, но сказал, что "хочет мира".

При этом он заявил, что считает будто одна из стран должна "сделать первый шаг", чтобы "остановить конфликт". К слову войной вторжение России в Украину он не назвал.

Также Орбан выдал, что якобы существуют "разные мнения" относительно войны в Украине, поэтому он не понимает "это прокси-война или настоящий "конфликт" между сторонами". Пока все государства осуждают Россию и призывают диктатора Путина вывести своих оккупантов из украинских городов, глава правительства Венгрии решил поддержать все "мирные планы", потому что не знает, какой именно из них "сработает".

Отметим, что накануне с очередным антиукраинским заявлением выступил и глава МИД этой страны Петер Сийярто. Он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что его вероятные угрозы взорвать нефтепровод "Дружба" ставят под угрозу стабильность поставок нефти, а также угрожают венгерскому национальному суверенитету.

Как известно, официальных угроз глава украинского государства не делал, поэтому не исключено, что Сийярто решил выразить свой протест на опережение.

Ранее Зеленский остро раскритиковал позицию официального Будапешта, который неоднократно подчеркивал свои дружественные и партнерские отношения с действующим режимом Москвы. Такие отношения выглядят неадекватно, так как Венгрия входит в союз НАТО, а Кремль считает Североатлантический альянс противником.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что в НАТО должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.