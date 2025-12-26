'Беларусь сдает свой суверенитет': Зеленский провел заседание Ставки по дронам и дипстрайкам

Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря провел очередное заседание Ставки. Обсуждались прежде всего "вопросы касаемо дронов" – как применение беспилотных систем украинскими защитниками, так и противодействие российским ударам.

Видео дня

В том числе на Ставке говорили об использовании захватчиком воздуха Беларуси для нанесения ударов по Украине. Об этом рассказал сам украинский президент.

Удары вглубь захватчиков

"Провел Ставку. Сфокусировано на всех вопросах относительно дронов: противодействие российским ударам "шахедов", наша "Линия дронов", наши дипстрайки", – в частности, отметил Верховный Главнокомандующий.

Напомним, что проект, названный "Линией дронов", работает с февраля текущего года, его суть в сочетании пехоты и БПЛА в "единую ударную систему". Считается, что проект "кардинально усиливает наши бригады и масштабирует опыт эффективного уничтожения противника".

Дипстрайк, от английского deep strike, то есть, "глубокий удар", является описанием работы дальнобойных дронов-камикадзе или крылатых ракет, способных функционировать автономно и поражать цели далеко в тылу врага.

Беларусь сдает суверенитет

"Прежде всего фиксируем, что россияне пытаются обходить наши защитные позиции перехватчиков через территорию соседней Беларуси. Это рискованно для этой республики. Мы видели шаги с "Орешником", теперь – с помощью "шахедам". Жаль, что Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, есть свидетельства разведки, что российские захватчики располагают свое оборудование, которое используется в воздушных ударах по Украине, в населенных пунктах Беларуси "в том числе на жилых домах, фактически на крышах обычных 5-этажек".

"Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы", – пообещал Верховный Главнокомандующий.

Производство дронов и защита неба

"Мы подробно обсудили вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставок в войска. Есть критика непосредственно из подразделений по распределению дронов. Поручил первому вице-премьер-министру вместе с министром обороны Украины и командованием наших Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов", – отметил президент Украины.

На следующее заседание Ставки он также поручил Генштабу ВСУ вместе с Минобороны "проработать изменения в нашей стратегии защиты неба" и доложить, "что необходимо сделать дополнительно, чтобы дать больше возможностей нашим подразделениям" в защите украинского воздуха. Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о защите и инфраструктуры страны, и фронтовых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины недавно уничтожили хорошо замаскированный россиянами комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок". Эти комплексы оккупанты используют для противодействия украинским дронам. Широкое применение врагом этих комплексов указывает на направление развития российских РЭБ – к сожалению, правильное направление.

