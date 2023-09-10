'Почему мы ждем?' Джонсон выступил с мощной речью об Украине и отверг возможность переговоров с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) с резкой речью в адрес Запада. Он призвал помогать Украине защищаться до полного освобождения ее территорий и подчеркнул, что мир при правлении президента РФ Владимира Путина невозможен.

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Слова Джонсона были приведены на сайте форума YES 10 сентября. "Если есть какой-то способ достичь мирного урегулирования – конечно, нужно это делать. Но я не думаю, что это можно сделать с Путиным. Я скептически к этому отношусь", – сказал политик.

По словам экс-премьера Британии, мир должен доказать, что ценности демократии и свободы работают, а для этого Запад должен помочь Украине защищаться от агрессора, пока последний российский военный не покинет ее территорию.

Лучшими гарантиями безопасности для Украины станет ее членство в НАТО, считает Борис Джонсон.

"Нужно, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса. НАТО доказало, что оно эффективно. Существовал аргумент, что, если Украина станет участницей НАТО, это спровоцирует Путина. Но посмотрите, что произошло без членства Украины в НАТО. Только членство Украины в Альянсе является долгосрочным решением этой проблемы", – объяснил он.

Джонсон также призвал Запад усилить санкции против Москвы и передать Украине арестованные 300 млрд долларов россиян на восстановление.

"Мой вопрос к друзьям из других западных стран – чего мы ждем? Начните сейчас, и мы спасем жизни, и мы положим конец этому ужасному конфликту. Мы всегда даем то, что нужно, но всегда делаем это на месяцы и месяцы позже", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Джонсон посетил Национальный университет имени Ивана Франко во Львове, где получил высшее звание почетного доктора. Звание ему было присвоено еще в октябре 2022 года, но свой диплом он забрал только сейчас.