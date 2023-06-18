Блинкен прибыл в Китай: будет говорить о войне в Украине и других 'реальных проблемах'

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, прибыл с рабочим визитом в Китай. Там он будет в частности говорить о развязанной РФ войне в Украине.

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Об этом пишет CNN. Также Блинкен обсудит с китайскими чиновниками другие "реальные проблемы".

Правительства как Китая, так и США выразили невысокие ожидания от визита госсекретаря в Пекин, однако Блинкен пообещал во время него выразить "очень реальную обеспокоенность Штатов по ряду вопросов", включая войну в Украине.

Отметим, что Китай ранее опубликовал свою нечетко сформулированную позицию насчет "политического урегулирования" конфликта. Страна подверглась критике за то, что она не призвала Россию вывести свои войска с территории Украины, как это неоднократно сделали Киев и правительства более 100 стран мира.

"Перед своим визитом в субботу Блинкен отдельно поговорил по телефону с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси и министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джин. Представитель Государственного департамента США сказал, что Блинкен обсудил региональные приоритеты с обеими лидерами, а также подтвердил неизменную поддержку каждой страной суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

В целом этот визит Блинкена в Китай призван вернуть отношения между странами в правильное русло после месяцев повышенной напряженности между ними.

"По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента, главная цель Блинкена в Китае – восстановить каналы связи, особенно прямую связь между военными, между Вашингтоном и Пекином", – пишет CNN.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Энтони Блинкен готовится к визиту в Китай для встречи с чиновниками. Рабочая поездка Блинкена продлится с 18 по 19 июня.

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