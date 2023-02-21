Байден начал встречу с Дудой в Польше: первые подробности. Видео

Президент США Джо Байден во вторник, 21 февраля, встретился с польским лидером Анджеем Дудой накануне годовщины полномасштабной войны, развязанной Россией. Позже он выступит с речью перед поляками в аркадах Кубицкого, в садах Королевского замка в Варшаве.

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Об этом сообщило издание CNN. Встречу президента США с Анджеем Дудой в Президентском дворце официально Telewizja Polska, также ее можно будет посмотреть в Facebook и Twitter пресс-службы канцелярии президента Польши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ранее глава Управления президента по международной политике страны Марцин Пшидач заявил, что самой важной темой переговоров Дуды и Байдена станет вопрос укрепления безопасности Польши. Помимо этого президенты обсудят ситуацию в Украине и польско-американское экономическое сотрудничество.

Напомним, президент США Джо Байден вечером в понедельник, 20 февраля, прибыл с официальным визитом в Польшу. 21 февраля у него запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего – переговоры с лидерами НАТО так называемой бухарестской девятки (B-9), стран на восточном фланге НАТО, в которые входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Перед визитом в Варшаву лидер Белого дома неожиданно приехал в Киев утром 20 февраля. Предварительно визит американского президента не анонсировался.

В ходе визита Байден объявил, что западные партнеры готовят передачу Украине "700 танков и тысячи бронемашин", также ожидается объявление нового пакета военной помощи США на 500 млн грн, о нем будет объявлено 21 февраля.

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – заявил Байден в Киеве.

В то же время, лидер США заявил, что совершил неожиданную поездку в Украину, потому что "критически важно", чтобы ни у кого "не было никаких сомнений" относительно поддержки Соединенными Штатами Киева и Зеленского. Американский президент также предостерег: впереди у Украины тяжелые дни, недели и даже годы. Ведь целью российского диктатора Путина является стереть Украину с карты мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОП сообщили, что Белый дом был обязан предупредить Россию о визите Джо Байдена в Киев, поскольку оба государства являются ядерными. Таковы дипломатические протоколы, однако, речь не идет о том, что Вашингтон просил у Москвы на это разрешение;

– глава ОП Андрей Ермак сообщил, что визит президента Америки Джо Байдена хранился в строгой секретности в течение длительного срока. Подготовка к встрече нуждалась в максимальной конфиденциальности. Встреча глав государств должна ускорить процессы поставки оружия для ВСУ;

– на российском пропагандистском телевидении взорвалась граничащая с растерянностью истерия после визита главы американского государства Джо Байдена в столицу Украины Киева. Пропагандистка Ольга Скабеева во время своего шоу спросила, что мешало "грохнуть Байдена".

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