РФ поставили в известность, но они не смогли не нагадить: у Зеленского рассказали о безопасности Байдена во время тревоги в Киеве

В Офисе президента Украины сообщили, что Белый дом был обязан предупредить Россию о визите Джо Байдена в Киев, поскольку оба государства являются ядерными. Таковы дипломатические протоколы, однако, речь не идет о том, что Вашингтон просил у Москвы на это разрешение.

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Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире "24 канала" в понедельник, 20 февраля. По его словам, Кремль предупредили о последствиях, если президенту США будет грозить опасность (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Байден – глава ядерного государства. В рамках дипломатического протокола и ввиду того, что Россия ведет агрессивные действия против территории, куда должен заехать президент США, а здесь нет американских военных, Россию предупредили о последствиях, если будут созданы угрозы для жизни президента", – заявил он.

В это время воздушное пространство Украины контролировали американские самолеты, находившиеся в воздухе над Польшей. Таким образом, безопасность Байдена была полностью обеспечена, отметил Подоляк.

Он подчеркнул: нет ничего, что у государства-агрессора Россия нужно просить.

"Россию нужно ставить в известность, а если она попытается не выполнить – наказывать. Россия должна привыкнуть к своему новому месту в глобальном распределении. После войны Россию заставят жить в рамках международного права, но сначала ее заставят ответить за все военные преступления против Украины" , – добавил Подоляк.

Представитель Офиса президента напомнил, что, несмотря на то, что Россию предупредили о последствиях, произошел взлет российских самолетов МиГ в Беларуси. Это произошло в то время, как Байден находился в центре Киева.

Тогда по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

"Здесь речь идет о переменном психическом состоянии определенных людей в РФ – они напаскудить могут именно так. Кто-то сказал: "Давайте поднимем МиГи с ракетами "Кинжал" и пусть они пугаются и прячутся". Это же Россия", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Байден визитом в Киев подтвердил, что является смелым человеком, понимает риски и идет на них. В то же время, по мнению Подоляка, президент США запомнит эту воздушную тревогу в Украине и поставит себе еще одну галочку о том, что Москве доверять нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, визит президента Америки Джо Байдена хранился в строжайшей секретности в течение длительного срока. Подготовка к встрече нуждалась в максимальной конфиденциальности.