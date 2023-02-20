Несколько месяцев в режиме строгой секретности: у Зеленского рассказали, как готовился визит Байдена в Украину

Визит президента Америки Джо Байдена хранился в строгой секретности на протяжении длительного срока. Подготовка к встрече требовала максимальной конфиденциальности.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча глав государств должна ускорить процессы поставки оружия для Вооруженных сил Украины.

"Готовился визит достаточно долго... Но точно известно о том, что он состоится, стало в прошлую пятницу, когда мы разговаривали с Салливаном", – рассказал Ермак.

Как отметил Ермак, подготовка к визиту была строго засекречена в связи с необходимостью сохранять строгую безопасность. Данное событие должно поспособствовать ускорению процессов поставки различного оружия, которое так необходимо ВСУ для победы над Россией.

"Это сигнал для Кремля, что США будет с Украиной до самой ее победы в войне, в свою очередь у Кремля нет шансов победить", – добавил глава Офиса президента.

Также секретность подготовки к визиту подтвердил и заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

"Этот визит тщательно планировали в течение месяцев, в процессе принимали участие несколько служб Белого дома (...), а также небольшое количество наших коллег из Пентагона, Секретной службы и, разумеется, разведывательного сообщества", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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