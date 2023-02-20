Байден после переговоров с Зеленским в Киеве прибыл в Польшу

Президент США Джо Байден вечером в понедельник, 20 февраля, прибыл с официальным визитом в Польшу. Эта поездка происходит на фоне приближения первой годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Байден на поезде доехал до польского Перемышля в 20:30 после визита в Киев. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Там отметили, что перрон, на который прибыл поезд с президентом США, был отделен от остального вокзала двухметровым забором и охранялся полицейскими.

Выйдя из поезда, Байден сел в один из ожидавших его лимузинов из президентского кортежа. Сразу после этого колонна машин отъехала от вокзала.

Ожидается, что во вторник утром Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он также проведет переговоры с лидерами НАТО так называемой бухарестской девятки (B-9), стран на восточном фланге НАТО, в которые входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Кроме того, ожидается, что президент США выступит с обращением к россиянам и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января СМИ начали писать о том, что американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза накануне 24 февраля. Впоследствии стало известно, что он приедет в Польшу.

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