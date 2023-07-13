'Россия теряет ресурсы': Байден назвал две причины, почему Путин будет вынужден завершить войну в Украине

Война, развязанная Россией в Украине, не продлится годами. Для этого есть две причины – экономические и политические потери государства-террориста.

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Такое мнение высказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Bloomberg. В то же время он добавил, что не может спрогнозировать, как закончится война (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце-концов, президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – отметил американский лидер.

Он выразил надежду на существенный успех украинской армии во время контрнаступления и отметил, что российский диктатор уже проиграл войну.

Напомним, выступая после саммита НАТО в Университете Вильнюса, Байден заверил в приверженности антироссийской коалиции Украине. Речь идет как о США, так и других странах, которые Вашингтон сплотил для поддержки Украины в условиях противостояния российской агрессии.

"Путин до сих пор ошибочно считает, что сможет пережить Украину. Он не может поверить, что это их (украинская. – Ред.) земля, их страна и их будущее. И даже спустя столько времени Путин до сих пор сомневается в нашей выносливости", – резюмировал президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел длительные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Стороны среди прочего говорили о дальнейшем долгосрочном оборонном сотрудничестве. Также стороны обсудили внутренние процессы в РФ с учетом недавних событий;

– Байден сообщил, что США готовы предложить Украине гарантии безопасности. Они будут аналогичны предоставляемым Израилю без обязательств Украины вступать в НАТО.