'Путин по-прежнему ошибочно считает, что сможет пережить Украину': Байден заверил, что антироссийская коалиция останется непоколебимой

Президент США Джо Байден заявил, что преданность антироссийской коалиции Украине не ослабнет. Речь идет как о самих Соединенных Штатах, так и других странах, которые Вашингтон сплотил для поддержки Украины в условиях противостояния российской агрессии.

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Об этом Байден сказал, выступая после саммита НАТО в Университете Вильнюса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он заверил, что наши партнеры останутся непоколебимыми в своей приверженности защите украинцев, а также отстаиванию демократии и свободы.

"Мы будем непоколебимы в этом. Я имею в виду, что наша преданность Украине не ослабнет. Соединенные Штаты будут отстаивать волю и свободу сегодня, завтра, и пока будет необходимо", – заявил американский лидер.

Он отметил, что уже полтора года Украина дает отпор полномасштабной российской агрессии, и украинский народ остается несокрушимым.

"Украина остается независимой и мужественной. И Соединенные Штаты создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы быть уверенными, что у Украины есть возможность защититься и сейчас, и в будущем", – говорит Байден.

Что же касается России, то она до сих пор не проявила заинтересованности в завершении войны дипломатическим путем.

"Путин до сих пор ошибочно считает, что сможет пережить Украину. Он не может поверить, что это их (украинская – Ред.) земля, их страна и их будущее. И даже спустя столько времени Путин все еще сомневается в нашей выносливости", – резюмировал президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Вильнюсе 12 июля завершился второй день саммита НАТО. Украинская делегация продлила двусторонние переговоры с партнерами, основным приоритетом которых стало усиление украинской армии на поле боя. Кроме того, на полях саммита состоялось первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО. Все детали вы найдете в нашем материале.

– Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел длительные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Стороны среди прочего говорили о дальнейшем долгосрочном оборонном сотрудничестве.

– Байден во время разговора намекнул, что вступление нашей страны в Североатлантический альянс состоится при его каденции.

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