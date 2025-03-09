'Байден не должен был выделять Украине 350 млрд': Трамп высказался о войне, отношениях с Путиным и угрозе 'ядерки'

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство финансовой помощью, которую администрация Джо Байдена якобы предоставила Украине. По его словам, опять же речь идет о 350 миллиардах долларов, выделение которых было ошибкой, и Соединенные Штаты не должны брать на себя такое финансовое бремя.

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Американский лидер в интервью Fox News сказал, что Байден должен требовать равных взносов от европейских стран. Он подчеркнул, что Европа, которая географически ближе к зоне конфликта, должна вкладывать в поддержку Украины не меньше средств, чем США.

"Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов. Он должен был сравнить взносы с Европой. Все, что ему нужно было сделать, это сказать: вы должны быть на том же уровне, что и мы. Они 100, мы 350, и они в большей опасности — между нами целый океан", — заявил Трамп.

Трамп уже не впервые называет столь невиданно большие цифры, хотя, по подсчетам CNN, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине суммарно $123 млрд, из них $69 млрд — военная помощь.

Заявления об Украине и Зеленском

Трамп ответил на вопрос журналистки о том, сможет ли он "смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить". По его словам, российско-украинской войны вообще не должно было произойти, "если бы он был президентом".

"Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Слушайте, этой войны не случилось, но она произошла. Поэтому теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое", – сказал президент США.

Пока российский диктатор Владимир Путин ежедневно обстреливает Украину и убивает украинцев, Трамп не упустил возможности упрекнуть президента Украины Владимира Зеленского из-за грантов, предоставляемых США для защиты от российской агрессии, заявив, что "он брал американские деньги, как конфеты с ребенка". При этом республиканец снова заговорил о "неблагодарности" Зеленского.

Трамп о ядерном оружии

"Ядерное оружие представляет большую угрозу, чем изменение климата. Люди говорят об опасности изменения климата, но не ядерного оружия", – заявил Трамп.

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