Трамп в выступлении перед Конгрессом не объявил об остановке военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп 5 марта выступил в Конгрессе США с "исторической речью". В частности, он упомянул и о российско-украинской войне, отметив, что и Украина, и Россия готовы сесть за стол переговоров.

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При этом Трамп ни словом не упомянул об остановке военной помощи США Украине, о которой сообщалось накануне.

Своим "миротворческим усилиям" во время выступления перед Конгрессом США Трамп уделил не слишком много внимания. Он упомянул, что получил "важное письмо" от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот засвидетельствовал готовность к началу переговоров по завершению войны.

"Сегодня я получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир. Я ценю, что он направил это письмо", – сообщил Трамп, добавив, что Украина готова подписать соглашение о ископаемых "в любое удобное время".

Трамп заявил, что "неутомимо работает" над прекращением войны, однако в детали не вдавался.

В то же время он ни словом не упомянул о приостановке военной помощи, о которой накануне сообщили со ссылкой на источники ряда американских СМИ, также приостановку фиксировали польские пограничники и сотрудники логистического хаба, через который американское вооружение направлялось в Украину.

Напомним, накануне стало известно, что Трамп приостановил военную помощь Украине, решение касалось в том числе и того оружия, которое уже прибыло в Польшу по пути в Украину, оно было принято без консультаций с союзниками.

В Кремле решению США обрадовались, заявив, что обезоружение Украины "приблизит мир". В мире же такое подыгрывание агрессору восприняли иначе.

На фоне возмущения действиями Белого дома спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что приостановка помощи – это временная пауза. А президент Зеленский поручил получить официальную информацию от США.

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