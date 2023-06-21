Байден назвал президента Си Цзиньпина диктатором через день после визита Блинкена в Китай: в Пекине отреагировали

Президент США Джо Байден назвал председателя Китая Си Цзиньпина "диктатором". Примечательно, что американский лидер сделал такое заявление на следующий день после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и, в частности, его встречи с Си.

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В китайском министерстве иностранных дел отреагировали на реплику Байдена и выразили протест. Об этом сообщает издание The Guardian.

Реплика о "диктаторе" прозвучала в контексте высказывания о китайском шпионском воздушном шаре, который в начале 2023 года сбили над воздушным пространством США. Также глава Белого дома подчеркнул, что Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что США сбили этот воздушный шар.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было происходить там, где оно было. Конечно, это было сорвано", – заявил Байден.

Незамедлительно на слова Байдена отреагировали в МИД Китая. Дипломатическое ведомство выразило протест из-за слов президента США о председателе КНР.

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, существенно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", – возмутились в МИД Китая.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассчитывает, что в ближайшее время проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам американского лидера, во время переговоров речь может пойти о разногласиях между Вашингтоном и Пекином.

К слову, президент США Джо Байден еще в начале 2023 года начал попытки провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином после инцидента со сбитым американским истребителем китайского воздушного шара над территорией США. Однако тогда глава Китая эти попытки проигнорировал.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай провел переговоры с председателем страны Си Цзиньпином. Во время встречи американский политик заверил Пекин, что Вашингтон, как и раньше, не поддерживает независимость Тайваня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды".

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