Блог | Орест Сохар: Бахмут имеет значение: в чем стратегическая роль города

Бахмут має значення. Не лише символічне… За мотивами вчорашньої зради

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Оборона міста відіграє не тільки символічну роль, а й стратегічну. Завдяки героїчним оборонцям Бахмута змінюється наступальна стратегія "оленярів".

У боях за місто орки втратили чимало своїх вояків й техніки. У цьому полягала головна мета захисників, - CNN.

Спроби русні захопити Бахмут значно знизили її можливості атакувати на інших напрямках. "Російським військовим, ймовірно, буде складно проводити нові наступальні операції в найближчі місяці, що дає шанс перехопити ініціативу", - ISW.

Згадаю про особливе географічне розташування міста. Українські оборонці знаходяться на височині, тоді як "оленярі" вимушені наступати з долини. Це дозволяє від душі відриватися українській арті, танкістам, а також іншим підрозділам. На іншій місцині було б неможливо стримати таку навалу "руснявих".

Нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ і відтіснили росіян від траси зі сторони Костянтинівки. Це дозволить підтримувати постачання міста чи організувати безпечний відступ, якщо буде ухвалено таке рішення, - New York Times News.

Німецький Bild вчора розігнав зраду про розбіжності між вищим воєнним командуванням щодо доцільності утримання Бахмута. А що насправді?

Повідомлення журналістів дуже нагадує ІПСОшний вкид, добре розігнаний. Насправді усілякі чутки про розбіжності постійно шниряють Києвом, але медіа зазвичай їх ігнорують.

Дискутувати про стратегію по Бахмуту варто було місяць-два тому, тоді як зараз з Півночі країни на зміцнення перекидаються свіжі, добре укомплектовані підрозділи.

До початку українського контрнаступу Бахмут залишатиметься своєрідною точкою фрустрації окупаційних військ та їхнього командування.

Звісно, ситуація може змінюватися. Але на разі вона виглядає так.

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