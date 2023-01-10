Авторы скандального закона о градостроительстве не учли замечания НАПК: нардеп обнародовала ответ

Авторы скандального законопроекта о градостроительстве № 5655 не учли все замечания НАПК. А те замечания, которые были учтены, якобы учтены, но таким образом, чтобы не было возможности их выполнить.

Видео дня

Об этом заявила нардепка и заслуженный архитектор Украины Анна Бондарь. На своей странице в Facebook она обнародовала письмо НАПК, в котором указано, что именно не было учтено.

"Замечания Национального агентства учтены Комитетом не в полной мере. В частности остался неучтенным пункт 5 замечаний и рекомендаций, изложенных в письме НАПК от 30.11.2022 г. Так, в доработанном проекте закона предлагается в п. 1 ч. 24 ст.38 градостроительной деятельности" установить, что право на выполнение подготовительных или строительных работ возобновляется автоматически в случае невнесения в Реестр строительной деятельности сведений о подаче иска о прекращении права на выполнение этих работ в течение 30 календарных дней со дня издания предписания о приостановлении такого права", – говорится в ответы НАПК.

В Национальном агентстве подчеркнули, что законопроект таким образом фактически вводит принцип молчаливого согласия по восстановлению права на выполнение строительных или подготовительных работ генподрядчиком в случае умышленного невыполнения своих обязанностей уполномоченным лицом органа градостроительного контроля, например с целью получения взятки.

Сама же нардепка отметила, что авторы законопроекта ссылаются на "американскую", "британскую" и "французскую" модели якобы такого же закона. Однако на самом деле документ по номеру 5655 не имеет никакого отношения к этим моделям.

"Имею время и имею вдохновение подробно ознакомиться с "американской", "британской" и "французской" моделью, на которые ссылаются авторы законопроекта. Спойлер: 5655 не имеет к этому отношения. депутат.

Она добавила, что именно ссылки на эти модели и ложные заявления о том, что все замечания НАПК учтены, повлияли на тех депутатов, которые отдали свой голос этот законопроект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!