'Всем придется пойти на уступки': Рубио очертил рамки предстоящего мирного соглашения между Украиной и РФ

Все стороны, участвующие в переговорах по завершению войны между Украиной и РФ, должны будут согласиться со всеми достигнутыми договоренностями, и всем "придется идти на уступки". Только так можно положить конец любому конфликту.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по завершении переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии. Его цитирует The Guardian.

Рубио не упустил случая похвалить президента США Дональда Трампа, он назвал его "единственным лидером, который может принести мир в Украину" и единственным, кто может "собрать людей вместе, чтобы начать говорить об этом серьезно".

"Второе, что я бы сказал, – это то, что для того, чтобы конфликт закончился, все участники конфликта должны быть согласны с текстом соглашения, это должно быть приемлемым для них", – заявил Рубио.

Госсекретарь добавил, что сегодняшняя встреча была "первым шагом на длинном и тяжелом пути". По его словам, для того, чтобы "покончить с любым конфликтом, все стороны должны пойти на уступки ", но было бы неправильно "определять их заранее".

"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, долговременным, стабильным и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Как это выглядит? Ну это то, ради чего мы будем продолжать взаимодействовать", – сказал Рубио.

При этом он намекнул на дальнейшую роль Европы, отметив, что "есть и другие стороны, наложившие санкции, Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что они также имеют введенные санкции".

Госсекретарь добавил, что он "убежден", что Россия "готова приступить к серьезному процессу" для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 февраля в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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