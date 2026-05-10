'Артиллерия нужна': Зеленский анонсировал совместное с Норвегией производство дальнобойных снарядов 155-го калибра

Украинской армии на фронте нужна артиллерия. Именно поэтому уже планируется совместное с Норвегией производство дальнобойных снарядов 155-го калибра.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении. Он поблагодарил норвежских партнеров за этот необходимый шаг.

"Наши воины на фронте, фактически во всех боевых бригадах говорят о длинном калибре артиллерии – дальнобойные артиллерийские снаряды. Кил-зоны увеличиваются, использование дронов всех типов – приоритет. Но сами воины говорят: артиллерия нужна. И именно дальнобойная артиллерия. Сейчас у нас есть новая и очень сильная договоренность с Норвегией: начнем совместное производство длинного 155-го – именно таких снарядов, которые нам нужны", – рассказал Владимир Зеленский.

Также президент анонсировал, что он и его команда готовятся уже сейчас к дипломатической работе на следующей неделе.

"Будут встречи – сегодня мы с Алексом Стуббом, президентом Финляндии, о них говорили и скоординировали позиции. Будут форматы, которые эффективны. Украине нужна поддержка каждый день. ПВО – что бы ни происходило, мы готовимся к защите. Наших воинов обеспечиваем всем необходимым", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обратилось к Соединенным Штатам с просьбой приобрести высокоточные боеприпасы расширенной дальности. В ответ Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов типа Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина существенно нарастила собственные оборонные возможности и уже покрывает большинство своих потребностей в сфере обороны. В то же время отдельные виды вооружения остаются критически важными и дефицитными. Среди них – ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, считает бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

