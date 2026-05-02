'Украина обеспечивает 60-70% своих оборонных потребностей, но...': Волкер назвал наиболее дефицитную позицию

Украина существенно нарастила собственные оборонные возможности и уже покрывает большинство своих потребностей в сфере обороны. В то же время отдельные виды вооружения остаются критически важными и дефицитными.

Среди них – ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Укринформу.

Волкер заявил, что сейчас Украина способна самостоятельно обеспечивать примерно 60–70% своих оборонных потребностей. По его словам, это стало возможным благодаря развитию отечественного производства вооружений, а также значительной поддержке со стороны европейских партнеров, которые частично компенсируют ранее объемы американских поставок.

В то же время Волкер подчеркнул, что ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot остаются одной из наиболее проблемных позиций в обеспечении украинской обороны.

"Что касается ракет для системы Patriot, то это как раз та сфера, которая действительно является проблемной для Украины, поскольку им нет полноценной замены", – отметил Волкер.

По словам дипломата, в случае нехватки ракет для Patriot российские ракеты могут чаще прорывать украинскую систему противовоздушной обороны и попадать по городам. В то же время он отметил, что даже при таком сценарии это не приведет к стратегическому перелому в войне.

"Но даже это не создаст стратегического перелома, и именно в этом проблема для России", – убежден Волкер.

Отдельно он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты сейчас распределяют приоритеты поставок вооружений, сосредотачиваясь также на защите своих сил на Ближнем Востоке, а также на поддержке стран Персидского залива и Израиля. Это, по его словам, влияет на объемы поставок ракет для Украины.

"Это проблема, потому что это единственная система, которая действительно эффективна против баллистических ракет. Во всем остальном Украина может достаточно хорошо справляться самостоятельно и при поддержке Европы, но именно ракеты к системам Patriot являются критически необходимыми", – констатировал Волкер.

Напомним, президент Владимир Зеленский тоже говорил, что Украина остро ощущает дефицит зенитных ракет для систем Patriot. Соответствующие боеприпасы, которые Силы обороны получают от западных союзников, могут закончиться "в любую неделю".

Ранее OBOZ.UA писал, что правительство Польши могло тайно передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах MSE (Missile Segment Enhancement), способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

