США рассматривают возможность вывода тысяч военных из Южной Кореи – WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских военнослужащих из Южной Кореи. Речь может идти про 4500 солдат.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американского министерства обороны. В Пентагоне рассматривают возможность переместить такое количество войск в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности на Гуам.

Сейчас американское военное присутствие в Южной Корее составляет около 28 500 военных.

Этот вопрос Трамп должен рассмотреть в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи. В то же время решение еще не принято и не попало на стол к американскому президенту.

В Пентагоне официально не прокомментировали журналистам возможное сокращение контингента в Южной Корее. Представитель Совета нацбезопасности Пит Нгуен также не ответил прямо на вопрос, однако добавил, что Трамп привержен "полной денуклеаризации" Северной Кореи.

Журналисты напомнили, что Трамп еще во время своего первого срока на посту президента Америки заявлял о намерении пересмотреть военное присутствие США в Корее. Однако в апреле этого года американские военные руководители в Азии предостерегли Конгресс от сокращения сил, назвав это риском в контексте противодействия Северной Корее, Китаю и России.

Генерал армии США Ксавье Бранссон, командующий войсками в Корее, заявил, что сокращение "создает проблемы". Адмирал Самуэль Папаро, главнокомандующий Индо-Тихоокеанского командования, также отметил, что уменьшение контингента "уменьшает способность побеждать в конфликтах".

Чиновники Белого дома говорят, что решение о численности войск не будет принято до тех пор, пока не станет понятнее, в каком направлении идет война в Украине и будет ли Вашингтон продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Как пишет WSJ, Южная Корея рассматривает военное присутствие США как сдерживающий фактор против возобновления войны на Корейском полуострове, а также против Китая, который заявляет претензии на часть Южно-Китайского моря и угрожает взять под контроль Тайвань.

"Вывод войск с Корейского полуострова, но сохранение их в регионе, может уменьшить беспокойство Пентагона по поводу сокращения численности войск. Гуам становится важным хабом Пентагона для сил, поскольку он расположен достаточно близко к потенциальным горячим точкам, но к нему сложнее добраться китайским войскам", - добавило WSJ.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки намерены сократить количество американских войск в Европе. Вашингтон начнет обсуждение этого вопроса с европейскими союзниками позже в этом году.

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