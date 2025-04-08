Триллион на армию: Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением о кардинальном увеличении оборонного бюджета. Глава Белого дома анонсировал выделение 1 триллиона долларов на оборонные нужды страны.

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Озвученная Трампом сумма будет значительным увеличением по сравнению с финансированием в размере 892 млрд долларов, выделенным Конгрессом на национальные оборонные программы в текущем году. Об этом сообщает издание Politico.

Американский президент сообщил о намерении увеличить оборонные расходы во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Такая огромная сумма может быть потрачена на национальные оборонные программы Пентагона, разработку ядерного оружия и программы безопасности в других агентствах. Примечательно, что заявления Трампа прозвучали в то время, когда американские вооруженные силы стремятся сократить 8% своих индивидуальных бюджетов и реинвестировать деньги в модернизацию.

При этом Трамп не уточнил, будет ли 1 трлн долларов предназначен исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства. Но расходы на национальную оборону уже прогнозировались превысить $900 млрд в предстоящем бюджете.

"Никто не видел ничего подобного. Нам нужно строить нашу армию, и мы очень экономим, но армия – это то, что нам нужно строить. И мы должны быть сильными, потому что сейчас у вас много плохих сил", – сказал президент США.

Напомним, Трамп заявил, что Белый дом продолжает разговаривать с Кремлем, чтобы закончить войну России против Украины. По его словам, ему "не нравятся бомбардировки" украинских городов и Вашингтон хочет, чтобы они прекратились.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон уже ведет прямые переговоры с Ираном о ядерной программе страны. В субботу, 12 апреля, запланирована "очень большая встреча" с участием официальных лиц "почти на самом высоком уровне".

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