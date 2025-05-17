США хотят сократить военный контингент в Европе: в чем причина и когда планируют начать

Соединенные Штаты Америки намерены сократить количество американских войск в Европе. Вашингтон начнет обсуждение этого вопроса с европейскими союзниками позже в этом году.

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Соответствующее заявление в пятницу, 16 мая, сделал посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Об этом сообщает Reuters.

По словам дипломата, "еще ничего не решено", однако когда решение будет принято, Штаты будут "вести разговоры по этому поводу в структуре НАТО".

"Это, безусловно, будет после саммита, где-то в конце года, и мы начнем эти разговоры... Все наши союзники готовы к этому", – добавил он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

Выступая на конференции по вопросам безопасности в Эстонии, Уитакер сказал, что США будут обсуждать любые изменения в составе войск с союзниками, чтобы избежать пробелов в безопасности.

"Это более чем 30-летнее желание США (сократить войска в Европе), президент Трамп только что сказал: "Хватит, это произойдет, и это произойдет сейчас, это будет организовано, но мы больше не будем терпеть промедления в этой ситуации. Нам просто нужно проработать практические последствия", – сказал Уитакер.

В феврале министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам по НАТО, что "суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы". Это усилило беспокойство относительно преданности США НАТО.

Однако Уитакер подчеркнул, что Штаты не выходят из Альянса. "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны активно ищут способы уменьшить свою военную зависимость от США. Одним из важных шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.

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