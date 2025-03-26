Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сделал скандальное заявление о Будапештском меморандуме. По его мнению, Украина якобы никогда не владела ядерным оружием.

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Гренелл считает, что оружие было "российским" и Украина просто "вернула" его. Об этом он заявил в социальной сети Х.

По словам спецпредставителя американского президента, ядерное оружие принадлежало России. Гренелл пришел к заключению, что Будапештский меморандум якобы означал не отказ, а возврат ядерного оружия России.

"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неприятный факт", – выдал спецпредставитель Дональда Трампа.

Не удивительно, что такое заявление спецпредставителя президента США вызвало жесткую реакцию и критику среди политиков и дипломатов. В частности, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Гренелл категорически не прав. Он заявил, что ядерные боеголовки находились в единоличном владении Украины.

"Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию за списание долгов", – объяснил бывший посол.

Британский политик Генри Дэвид Болтон заявил, что спецпредставитель президента США публикует абсолютно ложные факты. Он подчеркнул, что ядерное оружие было унаследовано Украиной после распада Советского Союза, и Россия не имела к нему никакого отношения.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает "тормозить" усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня в Украине, о котором США договорились с Украиной.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море.

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