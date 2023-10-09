Армения ратифицирует Римский устав: Путин становится токсичным даже для союзников

Молниеносная операция Вооруженных сил Азербайджана против сепаратистского образования "Нагорно-Карабахская Республика" привела к фундаментальным сдвигам геополитических раскладов в Кавказском регионе, а также к значительному влиянию на внешнюю политику Армении. Фактически после негласного отказа России помочь проармянским сепаратистам, официальный Ереван окончательно стал понимать, чего стоят союзные отношения с Кремлем. Поэтому процесс отмежевания Армении от России продолжился, приобретя весьма интересные повороты сюжета.

Армения готовится ратифицировать Римский устав

Так, по сообщениям местных СМИ, 3 октября этого года Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского устава, на котором базируется Международный уголовный суд в Гааге, ранее выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина. За решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта потребовалось 54 голоса. Следует напомнить, что ранее Армения уже подписала Римский устав 1998 года, но до сих пор не ратифицировала его. В марте 2023 г. Конституционный суд Армении принял решение, что Римский устав Международного уголовного суда соответствует конституции страны.

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Как известно, ратифицировавшие Римский устав государства обязаны арестовать российского президента Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом. Правда, ранее представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян отметил, что об аресте речь не идет, ведь действующие руководители государств обладают иммунитетом. Однако следует напомнить, что подобные вещи звучали в риторике глав ЮАР и Бразилии, но в конце концов они так и не решились пригласить Путина к себе.

Кремль истерически реагирует на законопроект армянского парламента

Официальные представители Кремля в присущем им истерическом стиле уже отреагировали на законопроект армянского парламента, назвав это "недружественным шагом" и угрожая, что "будет иметь наиболее негативные последствия для двусторонних отношений". Официальной причиной ратификации называется необходимость установить юрисдикцию МУС для военных преступлений Азербайджана в случае военных действий против Армении. Реакция Европы на законодательную инициативу Еревана была, напротив, крайне одобрительной. Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (ранее известной как Twitter) приветствовала ратификацию армянским парламентом Римского устава. "Приветствую ратификацию Римского устава Международного уголовного суда парламентом Армении. Армения присоединилась к 123 государствам, преданным верховенству права, – отметила она и добавила: – После решения армянского парламента для самодержца в Кремле мир становится более тесным".

Выход Армении из ОДКБ – следующий шаг?

Можно констатировать, что глава Еврокомиссии совершенно справедливо отметила ситуацию вокруг российского диктатора – несмотря на прагматические экономические связи с Россией, количество стран, готовых к прямым контактам с токсичным кремлевским лидером, неустанно уменьшается. Кроме того, последние шаги Армении в этом направлении, скорее всего, являются подготовкой к еще более радикальным внешнеполитическим акциям по отношению к России. Одним из наиболее вероятных предположений в этом плане можно считать, что Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что является фактическим инструментом российского влияния на членов этого блока. Подтверждением тому является призыв целого ряда политических сил Армении немедленно начать процесс выхода из связанных с Россией организаций и подать заявку на членство в Евросоюзе.

Армения дистанцируется от России и стремится к евроинтеграции

Так, по сообщениям армянских СМИ, авторы коллективного заявления осудили "угрозы со стороны России и Азербайджана независимости и территориальной целостности Армении" и призвали армянские власти выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ). Кроме выхода из этих организаций, являющихся инструментом российского влияния, предлагается разорвать все военные и экономические соглашения с РФ и запретить вещание российских телеканалов и других СМИ.

Более того, заявление призывает обратиться в Европейский Союз с просьбой о полноправном членстве, подписать двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС, США, Канадой, Индией и другими демократическими странами Объединенного Запада, а также инициировать шаги по углублению двустороннего и многостороннего военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада и евроатлантическими государствами.

Следовательно, можно заключить, что вооруженная агрессия против Украины, неудачи и огромные потери российской армии в этой войне значительно ослабили военные возможности России на Кавказе. Вдобавок к этому международная изоляция со стороны Запада и непростые отношения с Турцией после выхода России из "зернового соглашения" обусловили изменение баланса сил в Кавказском регионе. Поэтому Российская Федерация уже почти не может действовать как фундамент ОДКБ, что обусловит в будущем возможный выход из блока Армении, а затем и других государств, в первую очередь Казахстана.