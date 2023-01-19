Арестович заявил, что написал заявление на увольнение после разговора в Офисе президента: мне указали на серьезную ошибку
Бывший внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович написал заявление о своей отставке после разговора с главой ОП Андреем Ермаком. В то же время Ермак не настаивал на таком решении.
Об этом Арестович рассказал в интервью изданию "Телеграф". Он отметил, что разговора с президентом Украины относительно его отставки не было.
"Был разговор с главой Офиса президента. Он сказал, что это серьезная ошибка и нужно делать выводы. Я сказал, что у меня есть выход из этой ситуации: я пишу заявление на увольнение по собственному желанию и публично признаю свою ошибку. Он сказал: давай", – рассказал Арестович.
На уточняющий вопрос, подтолкнул ли его Ермак к отставке, Арестович сказал:
"Он меня не подталкивал. Я точно отличаю интонации: где просьбы, а где скрытые команды. Этого всего не было".
По словам Арестовича, Ермак "просто сказал", что считает обвинение украинской ПВО в ракетном ударе по Днепру "серьезной ошибкой" и посоветовал ему "делать выводы, чтобы такого больше не было".
"Я сказал, что у меня есть хорошие выводы на все времена, и я просто уйду в отставку. Тут же написал заявление", – рассказал экс-советник Ермака.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января РФ ударила ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. По подтвержденным данным, вследствие атаки погибли 46 человек, в том числе дети.
Кремлеские пропагандисты попытались оправдаться, обвинив украинскую ПВО, которая якобы сбила российскую ракету и та прилетела в дом. Этот же тезис повторил и Арестович, что вызвало громкий скандал и гнев украинцев.
Тем временем в России оказались в восторге от заявления Арестовича – фанаты Кремля теперь его цитируют при любом удобном случае.
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