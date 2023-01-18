Россия в восторге от Арестовича, украинцы в ярости: как "агент Люся" сумел раскачать воюющую страну

Заявление внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что к разрушению многоэтажного дома в Днепре причастны украинские силы ПВО, вызвало грандиозный скандал. Российские пропагандисты буквально купались в экстазе, а оккупанты смеялись в лицо – и это в то время, когда из-под завалов доставали убитых российской ракетой детей.

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Гневная реакция украинцев привела к увольнению Арестовича, однако в то, что это конец, не верит никто. Учитывая скандальный бекграунд "разведчика", псевдополковника и актера, можно ожидать новых потрясений.

OBOZREVATEL решил напомнить и о других зашкварах Арестовича, чтобы у загипнотизированных им людей наконец-то включилось критическое мышление.

Армия под ударом

Скандал с ракетным обстрелом Днепра – не первый, где Арестович задел нашу армию. Неделю назад он во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил о том, что украинские военные бросают позиции в районе Соледара.

"Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут… Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно", — заявил Арестович. Он также сказал, что в это время там не работали ни вражеская артиллерия, ни авиация.

Такое заявление советника ОП разозлило наших защитников. Руководитель одного из подразделений аэроразведки ВСУ Николай Колесник предложил отправить Арестовича в горячую точку на фронте и добавил, что советник "даже не представляет, что там (в Соледаре. – Ред.) сейчас происходит. А в городе шли ожесточенные, кровопролитные бои...

"Я – известный сексист"

Самовлюбленный нарцисс – так называют Арестовича многие. Харизматичный мужчина с вкрадчивым голосом и хороший актер сумел завоевать женские сердца. Правда, часть фанатеющих от него украинок прозрела после спровоцированных им сексистских скандалов.

Один из самых ярких и мерзких – о наших защитницах. О тех, кто ушел на войну. Арестович умудрился разозлить и их.

"Женщина в армии – это просто ужас. Во-первых, тебя не считают человеком на самом деле. Во-вторых, это проблемы гигиенического характера. Затем тебя пытаются сделать объектом сексуальных притязаний", – сказал Арестович в эфире проекта "Исландия".

Это высказывание во время полномасштабной войны возмутило в первую очередь женщин-военнослужащих, а их сейчас только в ВСУ – более 38 тысяч (из которых пять тысяч на передовой).

Собеседница OBOZREVATEL 31-летняя Алина (имя изменено) – снайпер в одном из спецподразделений, была возмущена до глубины души.

"В цивилизованном мире после такого заявления ЭТО мигом исчезло бы с телеэкранов. Но, к сожалению, у нас еще не работает институт репутации, а такие арестовичи будут и дальше бесстыдно транслировать свой сексизм. Это не у нас, женщин в армии, "проблемы гигиенического характера", это в стране проблема с информационной гигиеной", – заявила военнослужащая.

К слову, в том, что он является сексистом, Алексей Арестович открыто заявлял в эфире ТВ – будто издеваясь.

Безумные прогнозы

Отдельная тема – прогнозы Арестовича, которым он сыпет направо и налево. От них не плевался только ленивый. Его пресловутые "две-три недели", в течение которых "закончится война" сначала успокаивали людей, а затем стали доводить до белого каления. Остро реагировали и военные.

"В том, что Россия проиграет войну, сомнений нет – вопрос не в этом. Но дурачок своим враньем внушал людям ложную надежду: мол: вот-вот все закончится. А это не так. К победе путь трудный и людям нужно было настраиваться на марафон, а не на спринт. Думать, как жить завтра, послезавтра, через полгода. Предпринимать меры, увозить детей. Такие, как Арестович, просто опасны, а транслировать его бредовые "идеи" в публичной плоскости нельзя", – считает офицер ВСУ.

"Великий провидец", коим себя считает Арестович, прокалывался уже много раз. Один из самых диких прогнозов он сделал после убийства в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова в марте 2017 года. Тогда Арестович "гарантировал", что в Украине будут новые политические убийства. Причем даже указал частоту таких преступлений – раз в месяц. Для чего он нагнетал – вопрос, на который нет ответа, но контрразведке явно стоило "взбодриться".

Оскорбил всех украинцев и ударил по руководству воюющей страны

Арестович, называющий себя "совком" и "русским по культуре", зачастую и действует соответствующе. Например, за просьбу собеседников отвечать им на украинском языке может и послать.

Еще до полномасштабного вторжения Арестович отличился тем, что оскорбил украинцев, подтрунивающих над властью.

"Вы ведете себя, как овцы, распятые на разделочной доске… Вам кажется, что вас много. Что вы свободны. Что вы тут, типа, живете в свободной стране, в отличие от россиян с ершиками, и уж что-что, а высшую общественную привилегию – ржать над властями – у вас не отнять", – высказывался он.

Арестович добавил, что украинцам нужно не смеяться с власти, а поддерживать ее. Но сегодня, когда истекающая кровью страна борется с агрессией России, а украинцы отбросили политические противоречия в сторону, сам поступил с точностью до наоборот.

Пять дней назад в эфире с основательницей YouTube-канала "Ходят слухи" Раминой Эсхакзай Арестович сделал ряд скандальных заявлений о "репресиях" и "долб**бах".

"Вы видели заголовки в Fox News, когда Служба безопасности вошла в Киево-Печерскую и другие лавры, в украинскую церковь московского патриархата: "Зеленский объявил войну христианству"? В виду сложных процессов, которые там происходят, вместо того, чтобы постепенно их перетягивать на свой бок, а это всегда непростой процесс, и одновременно жестко репрессировать тех, кто совершает действия против Украины, или же огульно записать миллионов шесть наших граждан в российских агентов и сволочей, которые туда (в эту церковь. – Ред.) ходят?", – сказал он.

А затем, что называется, добил: "Надо быть полным долбо**ом, долбо**ом государственного уровня, чтобы принимать такие законы". Открыто издеваясь то ли над решением СНБО, то ли над указом президента воюющей страны, которые делают все возможное для ее защиты. И это недопустимо. А то, что нельзя позволить аффилированным с Россией священникам работать на врага, даже не обсуждается – это вопрос национальной безопасности.

Слова Арестовича сразу же подхватили российские государственные информационные агентства, в новостях которых обсасывались слова советника Офиса президента – пусть даже и внештатного. Лучшего подарка трудно и придумать.

В то, что Арестович после очередного увольнения исчезнет из публичной плоскости, верится с трудом: он слишком зависим от всеобщего внимания. Так что теперь, когда у него развязаны руки, можно ожидать новых "откровений" на радость врагу. Вопрос только в том, кто это прекратит?