Арестович создает оппозиционную Зеленскому политсилу за деньги Куршутова – СМИ

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, ныне проживающий в США, может создавать политсилу, оппозиционную действующей власти в Украине. Для этого он вроде бы задействует средства Сеяра Куршутова, которого лишили украинского гражданства, а СМИ называют контрабандистом.

Видео дня

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook специалиста по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики публициста Юрия Богданова.

По его словам, создавать Арестовичу новую партию якобы тоже финансово помогает Андрей Богдан.

"Деньги у него от нашего знакомого Куршутова и еще одного старого знакомого – Андрея Богдана, который тоже время от времени тусит в Вене. Несколько источников мне эту информацию подтвердили. Куршутов сидит в Вене и параллельно финансирует еще одну антиукраинскую группу – тоже сидящую в Вене. – "Украинскую всемирную ассамблею", – пишет Богданов.

По его словам, Арестович якобы нанял лоббистов, помогающих ему продвигать нарративы, дискредитирующие Украину и президента.

"Что лоббирует Арестович в США? Чисто российский нарратив. Арестович продолжает прямо атаковать Зеленского, рассказывать о "преследовании церкви в Украине", что заходит радикальным МАГА-избирателям, также в комплекте идет "не все так однозначно" и риторика, что выборы надо" как можно быстрее", – пишет Богданов.