Арахамия озвучил задание Украины на переговорах с РФ

Основной задачей украинской делегации на переговорах с представителями России – юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины. Cила и отвага украинских защитников формируют переговорную позицию нашего государства.

Об этом на своем канале в Telegram 7 апреля написал глава фракции "Слуга народа" в парламенте, член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия. Он сообщил, что побывал с визитом в Черниговской области и общался с боевыми командирами Оперативного командования "Север".

"Мы хотели услышать их позицию относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо. Было очень полезно в закрытом формате об этом поговорить. Планируем в ближайшие дни посетить другие регионы, чтобы провести аналогичные встречи с военными", – говорится в сообщении нардепа.

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Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее уже заявлял, что позиция Украины на переговорах со страной-оккупанткой Россией на 90% зависит от ВСУ. В то же время он подчеркнул: относительно границ Украина придерживается формулы 1991 года.

Кроме того, по его словам, ключевым в переговорном процессе является сформировать систему гарантий безопасности для Украины на долгие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин считает, что переговоры Украины и России застопорились после того, как стало известно о зверствах россиян в Буче. Он прогнозирует, что встреча сторон все же может состояться через неделю или две.