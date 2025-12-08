'Американцы ищут компромисс': Зеленский сказал, рассматривает ли вариант отдать России определенные территории

Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант "сдачи" территорий государству-агрессору России. На это нет никакого права в соответствии с украинским законодательством, в соответствии с международными нормами и в соответствии с нормами морали.

Об этом глава государства заявил вечером 8 декабря в комментарии СМИ после переговоров в Великобритании. Журналисты имели возможность задать свои вопросы через сеть, и один из них касался того, "рассматривается ли вопрос отдать какие-то территории".

"Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей Конституции и по международному праву, если честно. И морального права также не имеем", – ответил Зеленский.

Президент добавил, что РФ настаивает на такой "уступке", Украина выступает против, а Соединенные Штаты пытаются найти компромисс.

"Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы "отдали" территории. Мы, безусловно, не хотим ничего "отдавать". За это мы и боремся, вы это прекрасно знаете. Американцы на сегодня ищут компромисс, буду откровенным", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– По данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс. Однако вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ, наравне с запретом на вступления в НАТО и попытками ограничить численность ВСУ и их вооружение.

– Президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о том, что у Вашингтона, Киева и Москвы разное видение относительно будущего Донбасса. Украинский лидер подчеркнул, что мирная инициатива при посредничестве США требует дальнейшего обсуждения из-за "чувствительных вопросов" (в частности, это гарантии безопасности и контроль над восточными регионами).

