Американские компании стремительно наращивают производство противоракет для Patriot: как это связано с Украиной

На фоне затяжной войны в Украине, нестабильности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, мировой спрос на ракеты системы ПВО Patriot рекордно растет. Учитывая это , американские оборонные гиганты стремительно наращивают производство ракет-перехватчиков PAC-3.

Об этом пишет "Милитарный". Издание приводит примеры сумм контрактов таких ведущих производителей, как Boeing и Lockheed Martin.

Boeing и Lockheed Martin получили миллиардные контракты

Так, компания Boeing недавно заключила несколько крупных контрактов на изготовление головок самонаведения для перехватчиков Patriot PAC-3. Их общая стоимость оценивается примерно в 2,7 млрд долларов.

Согласно условиям контрактов, Boeing должен поставить более 3 000 таких головок до 2030 года со скоростью до 750 единиц в год.

Также в Boeing сообщили, что компания установила новые производственные рекорды и планирует до конца уже этого года поставить от 650 до 700 головок самонаведения.

Другой ключевой производитель ракет-перехватчиков PAC-3, компания Lockheed Martin, получила контракт на почти 2 000 ракет общей стоимостью 9,8 млрд долларов.

Кто именно является конечным заказчиком этого количества ракет пока неизвестно. Однако вероятнее всего, закупки осуществляются не только Соединенными Штатами, но и странами Азии, Европы и Ближнего Востока.

Спрос на PAC-3 вырос также из-за войны в Украине

Издание отмечает, что часть заказов может быть связана с Украиной. Ведь страны-члены НАТО проводят масштабные закупки ракет для Patriot в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Что предусматривает программа PURL

Соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, то есть перечень приоритетных требований для Украины) было заключено между США и НАТО 14 июля 2025 года. Его суть заключается в отправке американского оружия для Сил обороны Украины за счет европейских стран-членов Североатлантического альянса.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что участие в финансировании PURL в то время принимали 11 стран. Среди них Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Люксембург.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 13 октября анонсировал, что к инициативе присоединятся еще семь участников.

Как сообщал OBOZ.UA, к соглашению PURL присоединилась Словения. Она выделит средства на эту инициативу, но власти страны пока не раскрывают конкретную сумму.

