К инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины присоединилась еще одна страна: что известно об условиях

К программе PURL – закупки оружия в США с последующей передачей Украине – присоединилась Словения. Она выделит средства на эту инициативу, но власти страны не раскрывают конкретную сумму.

Соответствующее заявление в понедельник, 13 октября, сделал премьер-министр Словении Роберт Голоб. Он выступил на пресс-конференции в Любляне вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я не могу раскрыть сумму, поскольку она засекречена. Сейчас я не имею полномочий рассекретить ее, но она предусмотрена бюджетом министерства обороны на 2025 год, поэтому это не дополнительные расходы", – объяснил глава правительства Словении.

Он подчеркнул, что средства пойдут на "исключительно оборонный потенциал", в частности противовоздушную оборону для защиты украинской энергетической и гражданской инфраструктуры.

"Уже достаточно давно Словения направляет Украине исключительно оборонительные средства, и это касается и этого пакета", – отметил Голоб.

Он назвал защиту украинского народа обязанностью стран запада, в частности Европы. "Поэтому Словения решила присоединиться к инициативе PURL, чтобы защитить гражданских и инфраструктуру, что сейчас даже важнее накануне зимы", – сказал премьер-министр.

Что предусматривает программа PURL

Соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, то есть перечень приоритетных требований для Украины) было заключено между США и НАТО 14 июля 2025 года. Его суть заключается в отправке американского оружия для Сил обороны Украины за счет европейских стран-членов Североатлантического альянса.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что участие в финансировании PURL в то время принимали 11 стран. Среди них Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Люксембург.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 13 октября анонсировал, что к инициативе присоединятся еще семь участников.

Как писал OBOZ.UA, ранее главный юрисконсульт НАТО Джон Сордс отметил, что военная помощь Украине не означает участия Североатлантического альянса в войне с Российской Федерацией. НАТО управляет рисками эскалации, четко понимая, что поддержка Киева, в том числе путем поставки вооружения, не означает, что военный блок вступает в войну.

