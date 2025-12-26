'Американская сторона нас слышит': Зеленский рассказал об обсуждении 'чувствительных' вопросов и ответил, была ли реакция РФ на план из 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вопросы Донбасса, Запорожской АЭС и численности армии обсуждаются с американской стороной. По его словам, Украина пока не получила официальной реакции от России на план из 20 пунктов.

В то же время Зеленский подчеркнул, что коммуникация с РФ происходит через США, и американская сторона активно передает позицию Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопрос OBOZ.UA.

Президент пояснил, что сейчас Украина обсуждает "чувствительные" вопросы только с американскими партнерами. Американцы, в свою очередь, коммуницируют с Россией, и официальный ответ РФ ожидают в ближайшие дни.

"Мы не получили от российской стороны. Мы коммуницируем исключительно с американцами. И я думаю, что я это подчеркивал, и вы об этом знаете. А американцы, в свою очередь, коммуницируют с россиянами. И я думаю, мы будем знать в ближайшие дни их официальную реакцию", – сказал он.

Владимир Зеленский также отметил, что вопрос Донбасса и Запорожской АЭС остаются ключевыми для обсуждения и будут подробно обсуждаться в дальнейшем.

"Что касается чувствительных вопросов, мы будем обсуждать. И Донбасс, и Запорожская станция. Мы будем обсуждать безусловно другие вопросы", – добавил он.

Что касается численности украинской армии, по словам Зеленского, то та, которая зафиксирована в договоренностях с США, обеспечивает гарантии безопасности для страны.

"Если честно, что касается армии, то то, что закреплено сейчас в наших договоренностях, или во время наших договоренностей с американской стороной, я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это гарантия безопасности. И американская сторона нас слышит", – сказал он.

В то же время Зеленский заявил, что пока не рассчитывает на согласование Россией плана действий из 20 пунктов, ведь РФ постоянно ищет причины, чтобы отказаться.

"Если Украина показывает свою позицию, она конструктивная. А Россия, например, не соглашается, значит давления недостаточно", – сказал он.

Он также подчеркнул, что этот вопрос планирует обсудить с президентом США.

Зеленский добавил, что находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, которые интересуются ходом переговоров. Он отметил, что пока не уверен, возможно ли собрать всех участников встречи офлайн за короткий срок, однако европейские партнеры обязательно будут подключены онлайн. Президент подчеркнул, что в переговорах важно учитывать позицию Европы, и в ближайшее время планируется найти формат встречи, где будет представлена не только Украина и США, но и Европа.