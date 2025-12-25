'Затягивание войны будет иметь жесткие последствия для РФ': Зеленский анонсировал интенсивные переговоры в ближайшие недели. Видео

В Украине готовятся к интенсивным дипломатическим переговорам, которые могут состояться в ближайшие недели. В течение дня украинская сторона вела активные контакты с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами Америки и европейскими странами.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении к украинцам в четверг 25 декабря. Глава государства подытожил разговоры с представителями США и европейскими лидерами и подчеркнул, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для России.

В своем обращении Зеленский подробно рассказал о дипломатических шагах Украины и переговорах с партнерами. Он отметил, что в этот день имел разговоры с представителями Президента США, а также с Премьер-министром Норвегии. Часть заявлений президент обнародовал Офис президента в формате видеообращения.

Активный день дипломатии

Президент подчеркнул, что день был насыщен международными контактами и важными разговорами. По его словам, Украина получает поддержку не только на политическом, но и на ценностном уровне.

"Сегодня тоже активный наш день – день нашей дипломатии, и были важные разговоры. Патриарх Варфоломей – я благодарен за поздравления Украины и всех украинцев с Рождеством. А также за четкую поддержку настоящих ценностей – ценностей мира и уважения к человеческой жизни, к защите жизни", – подчеркнул Зеленский в вечернем обращении.

Он также рассказал о длительном разговоре с представителями американской стороны и охарактеризовал его как конструктивный.

"Сегодня же практически час говорили с представителями Президента США – говорили со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. И это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга", – сказал Зеленский.

Переговоры и документы

По словам президента, переговорный процесс с американской стороной продолжается не только на политическом, но и на рабочем уровне. К обсуждениям привлечены представители украинского правительства.

"Сегодня Рустем Умеров еще будет говорить с американской командой. Важно, если у нас получится организовать то, о чем мы говорили сегодня. И уже готовы некоторые документы. Я вижу, что они готовы почти полностью – некоторые документы готовы. Конечно, по сенсативным вопросам еще надо поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как это все обеспечить", – отметил Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что ближайшие недели могут быть насыщенными с точки зрения дипломатии и международного давления на Россию.

"Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И спасибо всем, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них – для России", – сказал он.

Также Зеленский сообщил о разговоре с Премьер-министром Норвегии и обсуждении дальнейших шагов с европейскими партнерами.

"Говорил сегодня с Премьер-министром Норвегии также, благодарен Йонасу за неизменную поддержку. Проинформировал, что у нас в разговоре с Америкой по состоянию на сейчас. Мы также с Йонасом обсудили возможные следующие совместные шаги. И буду говорить также с другими европейскими лидерами, чтобы все мы были в одном темпе и с одной общей целью. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это должно быть", – подчеркнул президент.

Напомним, мирные переговоры в Берлине 14 декабря, где Зеленский встречался с Виткоффом и Кушнером 14 декабря, продолжались более пяти часов. Второй раунд 15 декабря длился около двух часов.

В итоге секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти встречи конструктивными и продуктивными. Он призвал "не поддаваться на слухи и провокации": мол, американская команда "работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению".

Как сообщал OBOZ.UA, дипломатическую встречу прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Важно, чтобы результат в виде окончания полномасштабной войны был справедливым.

