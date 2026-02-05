'Америка превыше всего': Трамп признает, что Путин не имел права вторгаться в Украину, но допускает сотрудничество с Россией, – Вэнс

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не имел права начинать войну против Украины, и США будут пытаться этому помешать. В то же время американский президентне исключает возможности сотрудничества с Россией в отдельных сферах.

Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, внешнеполитический курс президента США основывается на принципе "Америка превыше всего" и прагматическом подходе. Вэнс отметил, что Трамп четко признает, что президент РФ Владимир Путин не имел права начинать вторжение в Украину.

В то же время Вэнс отметил, что американский лидер не рассматривает международные отношения исключительно сквозь призму разделения на "друзей" и "врагов". Позиция Трампа заключается в работе с союзами и национальными интересами, даже если с определенной страной существуют существенные разногласия.

Ключевой особенностью подхода Трампа Вэнс назвал готовность вести диалог с любой стороной как инструмент для прекращения конфликтов. По словам вице-президента, в случае частичного совпадения интересов сотрудничество с Россией в отдельных вопросах допускается.

Напомним,прекращение войны в Украине Вашингтон рассматривает прежде всего как путь к экономической стабильности и восстановлению рынков. Мир должен позволить союзникам уменьшить расходы на вооружение и сосредоточиться на торговле и сотрудничестве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по словам Вэнса, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили "убивать друг друга" и восстановили торговлю, туризм и "культурный обмен". "Трамп хочет видеть мир, в котором люди занимаются торговлей друг с другом, а не убивают друг друга" – сказал Вэнс в ноябре прошлого года.

