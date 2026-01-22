'Это в интересах США': Вэнс снова заявил, что Россия и Украина должны развивать между собой торговлю

Прекращение войны в Украине Вашингтон рассматривает прежде всего как путь к экономической стабильности и восстановлению рынков. Мир должен позволить союзникам уменьшить расходы на вооружение и сосредоточиться на торговле и сотрудничестве.

Об этом заявил Джей Ди Вэнс, комментируя видение Белого дома относительно послевоенного развития региона и роли Соединенных Штатов. Он выступил с этой позицией во время публичного заявления, сделанного в последние дни, комментируя подходы администрации США к завершению войны.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США заинтересованы в восстановлении коммерческих связей и возвращении европейских инвестиций.

"Мы хотим, чтобы между Россией и Украиной развивалась торговля. Мы хотим, чтобы Европа была менее сосредоточена на войне и больше сосредоточена на инвестировании в США и в Европейском Союзе", – отметил вице-президент.

Ставка на диалог

Вэнс подчеркнул, что мир является ключевым условием для изменения приоритетов союзников. По его словам, речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о возвращении Европы к нормальному экономическому ритму.

Он отметил, что переход от войны к мирному времени является лучшим способом уменьшить напряжение и открыть путь для сотрудничества. При этом вице-президент признал, что процесс оказался сложнее, чем ожидали в окружении Дональда Трампа.

"То, что они сели за стол переговоров, уже прогресс. Но все же есть два человека, которые действительно ненавидят друг друга", – добавил Вэнс, оценивая текущее состояние диалога.

Аргументы Вашингтона

По словам вице-президента, стратегия Белого дома базируется на интересах американского народа и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что без прекращения боевых действий эти цели остаются недостижимыми.

"Мир в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки. Мы можем остановить убийства и вернуть страну в реальность", – сказал Вэнс.

Он также подчеркнул, что главной задачей сейчас является прекращение кровопролития, чтобы Европа могла снова стать пространством для инвестиций и стабильного развития.

"Строить вещи по всему миру, в отличие от того, как люди убивают друг друга и разрушают все вокруг", – подытожил вице-президент США.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по словам Вэнса, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили "убивать друг друга" и восстановили торговлю, туризм и "культурный обмен". "Трамп хочет видеть мир, в котором люди занимаются торговлей друг с другом, а не убивают друг друга" – сказал Вэнс в ноябре прошлого года.

Тогда Вэнс отметил, что американский президент является жестким человеком, который не склонен к насилию.

"Почему, вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не начать вести торговлю, путешествовать между двумя странами, участвовать в каком-то культурном обмене?" – объяснял тогда вице-президент США приоритеты Трампа.

